Сообщается, что Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами, если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и россией¸— но он предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, будет неприемлемым.

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«Поэтому (если) идея заключается в том, как забрать часть нашей территории и отдать (президенту россии владимиру) путину, это не формула мира», – сказал Зеленский.

Отмечается, что во время майской встречи CNN Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, вместо этого заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

Трамп заявил, что урегулирует войну россии в Украине за один день.

В эфире NBC «Meet the Press» о том, позволит ли это соглашение путину сохранить территории, которые он захватил, Трамп сказал: «Нет, нет. Я бы заключил справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо».

Напомним

В мае 2023 года 45-й президент США Дональд Трамп во время дебатов отказался назвать президента рф путина военным преступником.