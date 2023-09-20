Зеленский призвал Трампа поделиться мирным планом по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом по Украине, но подчеркнул, что не будет уступать территорию России. Об этом сказал Зеленский Вольфу Блицеру CNN после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
Сообщается, что Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами, если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и россией¸— но он предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, будет неприемлемым.
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«Поэтому (если) идея заключается в том, как забрать часть нашей территории и отдать (президенту россии владимиру) путину, это не формула мира», – сказал Зеленский.
Отмечается, что во время майской встречи CNN Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, вместо этого заявив, что хочет прекратить кровопролитие.
Трамп заявил, что урегулирует войну россии в Украине за один день.
В эфире NBC «Meet the Press» о том, позволит ли это соглашение путину сохранить территории, которые он захватил, Трамп сказал: «Нет, нет. Я бы заключил справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо».
Напомним
В мае 2023 года 45-й президент США Дональд Трамп во время дебатов отказался назвать президента рф путина военным преступником.