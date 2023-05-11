Трамп не відповів, чи бажає він перемоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі із виборцями в CNN hall не відповів, чи бажає він, щоб Україна перемогла, натомість заявив, що хоче, щоб "усі припинили вмирати". Про це повідомляє УНН, посилаючись на CNN.
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"Я не думаю про перемогу чи програш. Я думаю про те, щоб розв'язати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста Кейтлан Коллінз, чи хоче він, щоб Україна виграла війну.
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Коли Коллінз вдруге запитала, чи прагне колишній президент перемоги України, Трамп знову уникнув прямої відповіді, сказавши, що хоче "щоб усі припинили вмирати".
"Я хочу, щоб росіяни та українці перестали гинути. І я зроблю це за 24 години", - сказав він.
Коли журналістка втретє поставила запитання, колишній президент відповів: "Я скажу так: я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей".
Він закликав Європу "зрівнятися", і додав, що європейці "мають багато грошей". Крім цього, Трамп заявив, що якби він був на посаді президента, то "війни б не було".
"Якщо я буду президентом, я врегулюю цю війну за один день, 24 години... У них обох (президента України та росії Володимира Зеленського та володимира путіна, - ред.) є слабкі сторони, і вони обидва мають сильні сторони, і протягом 24 годин ця війна буде вирішена. Вона закінчиться", - сказав він і додав, що хотів би зустрітися з обома лідерами.
Нагадаємо
Дональд Трамп під час дебатів відмовився назвати президента рф путіна воєнним злочинцем.