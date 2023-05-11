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Трамп не відповів, чи бажає він перемоги Україні

Трамп не відповів, чи бажає він перемоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі із виборцями в CNN hall не відповів, чи бажає він, щоб Україна перемогла, натомість заявив, що хоче, щоб "усі припинили вмирати". Про це повідомляє УНН, посилаючись на CNN.

Цитата

"Я не думаю про перемогу чи програш. Я думаю про те, щоб розв'язати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста Кейтлан Коллінз, чи хоче він, щоб Україна виграла війну.

Деталі

Коли Коллінз вдруге запитала, чи прагне колишній президент перемоги України, Трамп знову уникнув прямої відповіді, сказавши, що хоче "щоб усі припинили вмирати".

"Я хочу, щоб росіяни та українці перестали гинути. І я зроблю це за 24 години", - сказав він.

Коли журналістка втретє поставила запитання, колишній президент відповів: "Я скажу так: я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей".

Він закликав Європу "зрівнятися", і додав, що європейці "мають багато грошей". Крім цього, Трамп заявив, що якби він був на посаді президента, то "війни б не було".

"Якщо я буду президентом, я врегулюю цю війну за один день, 24 години... У них обох (президента України та росії Володимира Зеленського та володимира путіна, - ред.) є слабкі сторони, і вони обидва мають сильні сторони, і протягом 24 годин ця війна буде вирішена. Вона закінчиться", - сказав він і додав, що хотів би зустрітися з обома лідерами.

Нагадаємо

Дональд Трамп під час дебатів відмовився назвати президента рф путіна воєнним злочинцем.

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