Трамп не зміг назвати путіна воєнним злочинцем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп під час дебатів відмовився назвати президента рф путіна воєнним злочинцем. Адже він вважає, що це могло б зашкодити переговорам з рф, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив своє твердження Трамп.
Деталі
Експрезидент США вважає, що звинувачення проти російського диктатора мають обговорюватися "пізніше".
Він назвав президента рф "дуже розумним" і "дуже хитрим". При цьому Трамп вважає, що путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.
"Його помилка полягала в тому, що він вдерся (в Україну – ред.). Він ніколи не вдерся б, якщо я був би президентом", – додав він.
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