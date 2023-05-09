Присяжні визнали Трампа винним у сексуальному насильстві та присудили виплатити 5 мільйонів доларів

Деталі

Вердикт був оголошений у залі федерального суду у Нью-Йорку у перший день нарад присяжних. Присяжні відхилили твердження Керролл про те, що Трамп її зґвалтував, але визнали Трампа винним у сексуальних домаганнях до неї.

Присяжні ухвалили, що Дональд Трамп має виплатити близько 2 мільйонів доларів як компенсацію Джин Керролл за її цивільний позов про завдання побоїв.

Присяжні також визнали Трампа відповідальним за наклеп за цивільним позовом Керрол за який він має виплатити їй компенсацію у розмірі майже 3 мільйонів доларів, внаслідок чого загальна сума склала 5 мільйонів доларів.

Керрол подала до суду на Трампа за завдання побоїв, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин. Хоча присяжні не встановили, що вона довела зґвалтування, вони виявили, що вона довела, що Трамп вчинив сексуальне насильство, що дозволило їй отримати компенсацію за її позов про заподіяння побоїв.

Доповнення

Судовий процес стосується звинувачень, зроблених у 2019 році письменницею Джин Керрол, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства в середині 1990-х років від Трампа.

У 2019 році, а потім знову у 2022 році Керрол подала кілька цивільних позовів з приводу інциденту, звинувативши Трампа у наклепі та нанесенні побоїв, вимагаючи відшкодування невказаної шкоди.

Згідно зі скаргою Керрол, вони випадково зіткнулися в магазині, де Трамп купував подарунок. Він попросив у неї поради, і вони разом ходили магазинами, перш ніж він заштовхав її в роздягальню і зґвалтував, як вона стверджує.

Після інциденту, за словами Керрол, вона розповіла про це двом друзям, але в поліцію не пішла.

За її словами, на 20 років вона відклала цю історію у бік, побоюючись, що її репутації та кар'єрі можуть бути завдані збитки, якщо оприлюднити звинувачення, а наслідки для Трампа будуть мінімальними.

Але її думка змінилася у 2016 та 2017 роках, коли Трамп був обраний президентом, а звинувачення на адресу кінопродюсера Харві Вайнштейна стали надбанням громадськості.

Зрештою, її звинувачення було опубліковано у 2019 році в журналі New York Magazine як уривок з її мемуарів.

Того літа Трамп відкинув звинувачення і припустив, що Керрол придумала цю історію, щоб продати більше екземплярів своєї книги.