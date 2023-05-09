Присяжные признали Трампа виновным в сексуальном насилии и присудили выплатить 5 миллионов долларов

ukru
13 марта, 19:26 • 57679 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108895 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109629 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109551 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102812 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98170 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110982 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131688 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172564 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203581 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 54047 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 35382 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 25162 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 20341 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 27925 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172560 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203577 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145034 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151503 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68800 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104199 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121166 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156813 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163652 просмотра
Актуальное
Присяжные признали Трампа виновным в сексуальном насилии и присудили выплатить 5 миллионов долларов

Присяжные признали Трампа виновным в сексуальном насилии и присудили выплатить 5 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 1597642 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Присяжные признали Дональда Трампа ответственным за сексуальное насилие над писательницей Джин Кэррол в 1996 году, присудив ей 5 миллионов долларов в судебном решении. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Вердикт был оглашен в зале федерального суда в Нью-Йорке в первый день совещаний присяжных. Присяжные отклонили утверждение Кэрролл о том, что Трамп ее изнасиловал, но признали Трампа виновным в сексуальных домогательствах к ней.

Присяжные постановили, что Дональд Трамп должен выплатить около 2 миллионов долларов в качестве компенсации Джин Кэрролл за ее гражданский иск о нанесении побоев.

Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету по гражданскому иску Кэрролл за которое он должен выплатить ей компенсацию в размере почти 3 миллионов долларов, в результате чего общая сумма составила 5 миллионов долларов.

Кэррол подала в суд на Трампа за нанесение побоев, утверждая, что его поведение квалифицируется как сексуальное преступление. Хотя присяжные не установили, что она доказала изнасилование, они обнаружили, что она доказала, что Трамп совершил сексуальное насилие, что позволило ей получить компенсацию за ее иск о причинении побоев.

Дополнение

Судебный процесс касается обвинений, сделанных в 2019 году писательницей Джин Кэрролл, которая утверждает, что подверглась сексуальному насилию в середине 1990-х годов от Трампа.

В 2019 году, а затем снова в 2022 году Кэррол подала несколько гражданских исков по поводу инцидента, обвинив Трампа в клевете и нанесении побоев, требуя возмещения неуказанного ущерба.

Согласно жалобе Кэррол, они случайно столкнулись в магазине, где Трамп покупал подарок. Он попросил у нее совета, и они вместе ходили по магазинам, прежде чем он затолкал ее в раздевалку и изнасиловал, как она утверждает.

После инцидента, по словам Кэррол, она рассказала об этом двум друзьям, но в полицию не пошла.

По ее словам, на 20 лет она отложила эту историю в сторону, опасаясь, что ее репутации и карьере может быть нанесен ущерб, если обнародовать обвинения, а последствия для Трампа будут минимальными.

Но ее мнение изменилось в 2016 и 2017 годах, когда Трамп был избран президентом, а обвинения в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна стали достоянием общественности.

В конце концов, ее обвинения были опубликованы в 2019 году в журнале New York Magazine как отрывок из ее мемуаров.

Тем летом Трамп отверг обвинения и предположил, что Кэррол придумала эту историю, чтобы продать больше экземпляров своей книги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы