Присяжные признали Трампа виновным в сексуальном насилии и присудили выплатить 5 миллионов долларов

Детали

Вердикт был оглашен в зале федерального суда в Нью-Йорке в первый день совещаний присяжных. Присяжные отклонили утверждение Кэрролл о том, что Трамп ее изнасиловал, но признали Трампа виновным в сексуальных домогательствах к ней.

Присяжные постановили, что Дональд Трамп должен выплатить около 2 миллионов долларов в качестве компенсации Джин Кэрролл за ее гражданский иск о нанесении побоев.

Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету по гражданскому иску Кэрролл за которое он должен выплатить ей компенсацию в размере почти 3 миллионов долларов, в результате чего общая сумма составила 5 миллионов долларов.

Кэррол подала в суд на Трампа за нанесение побоев, утверждая, что его поведение квалифицируется как сексуальное преступление. Хотя присяжные не установили, что она доказала изнасилование, они обнаружили, что она доказала, что Трамп совершил сексуальное насилие, что позволило ей получить компенсацию за ее иск о причинении побоев.

Дополнение

Судебный процесс касается обвинений, сделанных в 2019 году писательницей Джин Кэрролл, которая утверждает, что подверглась сексуальному насилию в середине 1990-х годов от Трампа.

В 2019 году, а затем снова в 2022 году Кэррол подала несколько гражданских исков по поводу инцидента, обвинив Трампа в клевете и нанесении побоев, требуя возмещения неуказанного ущерба.

Согласно жалобе Кэррол, они случайно столкнулись в магазине, где Трамп покупал подарок. Он попросил у нее совета, и они вместе ходили по магазинам, прежде чем он затолкал ее в раздевалку и изнасиловал, как она утверждает.

После инцидента, по словам Кэррол, она рассказала об этом двум друзьям, но в полицию не пошла.

По ее словам, на 20 лет она отложила эту историю в сторону, опасаясь, что ее репутации и карьере может быть нанесен ущерб, если обнародовать обвинения, а последствия для Трампа будут минимальными.

Но ее мнение изменилось в 2016 и 2017 годах, когда Трамп был избран президентом, а обвинения в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна стали достоянием общественности.

В конце концов, ее обвинения были опубликованы в 2019 году в журнале New York Magazine как отрывок из ее мемуаров.

Тем летом Трамп отверг обвинения и предположил, что Кэррол придумала эту историю, чтобы продать больше экземпляров своей книги.