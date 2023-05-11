Трамп не смог назвать путина военным преступником
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп во время дебатов отказался назвать президента рф путина военным преступником. Ведь он считает, что это могло бы повредить переговорам с рф, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы уладить это дело (завершить войну – ред.)", – объяснял свое утверждение Трамп.
Детали
Экс-президент США считает, что обвинения против российского диктатора должны обсуждаться "позже".
Он назвал президента рф "очень умным" и "очень хитрым". При этом Трамп считает, что путин совершил серьезную ошибку, напав на Украину.
"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся (в Украину – ред.). Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", – добавил он.
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