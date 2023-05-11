Трамп не смог назвать путина военным преступником

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"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы уладить это дело (завершить войну – ред.)", – объяснял свое утверждение Трамп.

Детали

Экс-президент США считает, что обвинения против российского диктатора должны обсуждаться "позже".

Он назвал президента рф "очень умным" и "очень хитрым". При этом Трамп считает, что путин совершил серьезную ошибку, напав на Украину.

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся (в Украину – ред.). Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", – добавил он.

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