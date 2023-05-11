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Трамп не ответил, желает ли он победы Украине

Трамп не ответил, желает ли он победы Украине

Киев • УНН

 • 1251969 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с избирателями в CNN hall не ответил, желает ли он, чтобы Украина победила, зато заявил, что хочет, чтобы "все прекратили умирать". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на CNN.

Цитата

"Я не думаю о победе или проигрыше. Я думаю о том, чтобы решить проблему, чтобы мы прекратили убивать всех этих людей", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Кейтлан Коллинз, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

Детали

Когда Коллинз во второй раз спросила, хочет ли бывший президент победы Украины, Трамп снова ушел от прямого ответа, сказав, что хочет "чтобы все прекратили умирать".

"Я хочу, чтобы русские и украинцы перестали гибнуть. И я сделаю это за 24 часа", - сказал он.

Когда журналистка в третий раз задала вопрос, бывший президент ответил: "Я скажу так: я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег".

Он призвал Европу "сравняться", и добавил, что европейцы "имеют много денег". Кроме этого, Трамп заявил, что если бы он был на посту президента, то "войны бы не было".

"Если я буду президентом, я урегулирую эту войну за один день, 24 часа... У них обоих (президента Украины и россии Владимира Зеленского и владимира путина, - ред.) есть слабые стороны, и они оба имеют сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет решена. Она закончится", - сказал он и добавил, что хотел бы встретиться с обоими лидерами.

Напомним

Дональд Трамп во время дебатов отказался назвать президента рф путина военным преступником.

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