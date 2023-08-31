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Трампа звинувачують у завищенні оцінки статків заради кращих умов стахування і кредитів

Трампа звинувачують у завищенні оцінки статків заради кращих умов стахування і кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У середу генеральний прокурор Нью-Йорка попросив суддю штату оголосити ще до початку судового процесу, що експрезидент США Дональд Трамп вчинив шахрайство, подавши неправдиві заяви банкірам і страховикам і завищивши свої статки на суму до 2,23 мільярда доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У поданні до суду штату Манхеттен генеральний прокурор Летиція Джеймс заявила, що докази в її цивільній справі свідчать про "неодноразове і постійне шахрайське використання" Трампом і його сімейним бізнесом неправдивих і оманливих фінансових звітів у період з 2011 по 2021 рік.

Джеймс зазначила, що завищення вартості більш ніж десятка активів на сотні мільйонів доларів встановило відповідальність обвинувачених за шахрайство відповідно до Виконавчого закону штату.

«Сукупний ефект цих численних обманних схем, спрямованих на завищення вартості активів Трампа, а отже, і його статків, є приголомшливим, і це лише верхівка набагато більшого айсберга обману, який (штат) готовий викрити в суді», - сказала Джеймс.

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Менш ніж через годину після подання Джеймсом заяви адвокати Трампа та інших відповідачів подали власні документи, прагнучи припинити те, що вони назвали "хрестовим походом Джеймс проти президента Трампа", і закрити всю справу.

Посилаючись на нещодавнє рішення апеляційного суду, вони заявили, що багато транзакцій, які оскаржувала Джеймс, відбулися занадто давно, щоб їх можна було переглядати в суді, і що генеральний прокурор не надав жодних доказів того, що решта транзакцій завдала комусь шкоди.

«Вона намагається стати тимчасовим арбітром на ринку, втручаючись зі своїми судженнями в суто приватні, прибуткові угоди. Зафіксовані докази тепер повністю підривають її претензії», - заявили адвокати Трампа.

Джеймс подала позов у вересні минулого року, звинувативши Трампа у брехні щодо вартості майна, зокрема його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді та пентхаусу в Trump Tower на Мангеттені, а також щодо його власних статків.

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Вона заявила, що Трамп робив це, щоб обманним шляхом отримати кращі умови кредитів і страхування, і що його шахрайство завдало шкоди чесним учасникам банківського, страхового ринків і ринку нерухомості.

У заяві йдеться, що статки Трампа досягли піку в 6,1 мільярда доларів у 2018 і 2019 роках, коли він був президентом США, але становили б не більше 4,2 мільярда доларів, якби він організував "повноцінну професійну оцінку" своєї власності.

Джеймс заявила, що Трамп повинен був оцінити свій пентхаус-триплекс у 2016 році в 119,9 мільйона доларів замість 327 мільйонів доларів, а також оцінити Мар-а-Лаго в 2018 році в 25,4 мільйона доларів, враховуючи його обмежене використання в якості соціального клубу, замість 739,5 мільйона доларів.

Генеральний прокурор вимагає від Трампа, його дорослих синів Дональда-молодшого та Еріка, компанії Trump Organization та інших осіб щонайменше 250 мільйонів доларів, а також заборонити Трампам вести бізнес у Нью-Йорку. Судовий розгляд справи суддею Верховного суду штату Артуром Енгороном призначено на 2 жовтня.

Додамо

Ця справа є окремою від чотирьох кримінальних звинувачень, з якими стикається 77-річний Трамп. Трамп, лідер республіканців у боротьбі за посаду президента США у 2024 році, заперечує протиправні дії у всіх цих справах, називаючи їх частиною полювання на відьом з боку демократів проти нього. Джеймс - демократка.

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