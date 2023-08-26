Після формального арешту рейтинг Трампа зріс – Reuters

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Наступного дня після того, як колишній президент був заарештований і звільнений під заставу в штаті Джорджія, 52 відсотки республіканців заявили, що віддають перевагу йому як кандидату в президенти. У серпні рейтинг був на рівні 47 відсотків.

Другим у списку від республіканців є Рон ДеСантіс, його підтримують 13 відсотків.

Reuters пише, що у гіпотетичному протистоянні між президентом Джо Байденом і Трампом, Трамп набирає 38% проти 32% у Байдена. Решта респондентів сказали, що не впевнені, що будуть голосувати або виберуть когось іншого.

Нагадаємо

У четвер було оприлюднено фотографію Трампа після того, як його затримали у в’язниці Атланти за звинуваченнями у втручанні у президентські вибори.

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