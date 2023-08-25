Дональд Трамп пройшов процедуру формального арешту у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон у штаті Джорджія, щоб здатися владі та пройти формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Про це повідомляє телекомпанія CNN, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що кортеж Трампа з десятка автомобілів під'їхав до будівлі в'язниці близько 19:34 за місцевим часом (02:34 за київським часом).
Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. У в'язниці його обшукали, сфотографували, а також взяли відбитки пальців, після чого відпустили з-під варти під заставу. Він пробув у в’язниці приблизно 20 хвилин. Раніше представники Трампа домовилися про звільнення Трампа під заставу 200 тисяч доларів.
Далі кортеж Трампа попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.
Доповнення
Справа про підрив виборів у окрузі Фултон стала першим випадком, коли умови звільнення Трампа включали грошову заставу та заборону на залякування через соціальні мережі.
Кримінальна справа – четверта, порушена проти експрезидента цього року. У попередніх випадках умови звільнення Трампа після арешту та очікування суду були здебільшого звичними.
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