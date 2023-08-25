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Дональд Трамп прошел процедуру формального ареста в тюрьме

Дональд Трамп прошел процедуру формального ареста в тюрьме

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, чтобы сдаться властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телекомпания CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что кортеж Трампа из десятка автомобилей подъехал к зданию тюрьмы около 19:34 по местному времени (02:34 по киевскому времени).

Трамп прошел формальную процедуру заключения. В тюрьме его обыскали, сфотографировали, а также взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили из-под стражи под залог. Он пробыл в тюрьме примерно 20 минут. Ранее представители Трампа договорились об освобождении Трампа под залог 200 тысяч долларов.

Далее кортеж Трампа направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Дополнение

Дело о подрыве выборов в округе Фултон стало первым случаем, когда условия освобождения Трампа включали денежный залог и запрет на запугивание через социальные сети.

Уголовное дело – четвертое, возбужденное против экс-президента в этом году. В предыдущих случаях условия освобождения Трампа после ареста и ожидания суда были в основном привычными.

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