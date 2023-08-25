Трамп уперше з 2021 року зробив пост у Twitter/X
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дональд Трамп повернувся в Twitter/X. Упреше з 2021 року колишній президент США зробив пост у цій соцмережі, передає УНН.
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Колишній президент США опублікував фото арешту у в’язниці у штаті Джорджия з підписом "Ніколи не здавайтеся!"
Нагадаємо
Дональда Трампа забанили в Twitter після того, як він залишив пост президента.
Згодом Ілон Маск, який купив Twitter і перейменував платформу в X, знову відкрив обліковий запис Трампа на платформі.
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https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023