Трамп уперше з 2021 року зробив пост у Twitter/X

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Колишній президент США опублікував фото арешту у в’язниці у штаті Джорджия з підписом "Ніколи не здавайтеся!"

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Дональда Трампа забанили в Twitter після того, як він залишив пост президента.

Згодом Ілон Маск, який купив Twitter і перейменував платформу в X, знову відкрив обліковий запис Трампа на платформі.

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