Трамп впервые с 2021 года сделал пост в Twitter/X

Детали

Бывший президент США опубликовал фото ареста в тюрьме в штате Джорджия с подписью "Никогда не сдавайтесь!"

Напомним

Дональда Трампа забанили в Twitter после того, как он покинул пост президента.

Впоследствии Илон Маск, который купил Twitter и переименовал платформу в X, снова открыл учетную запись Трампа на платформе.

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