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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Трамп впервые с 2021 года сделал пост в Twitter/X

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Дональд Трамп вернулся в Twitter/X. Впервые с 2021 года бывший президент США сделал пост в этой соцсети, передает УНН.

Детали

Бывший президент США опубликовал фото ареста в тюрьме в штате Джорджия с подписью "Никогда не сдавайтесь!"

Напомним

Дональда Трампа забанили в Twitter после того, как он покинул пост президента.

Впоследствии Илон Маск, который купил Twitter и переименовал платформу в X, снова открыл учетную запись Трампа на платформе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДональд Трамп прошел процедуру формального ареста в тюрьме

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023

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