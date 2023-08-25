Трамп впервые с 2021 года сделал пост в Twitter/X
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Дональд Трамп вернулся в Twitter/X. Впервые с 2021 года бывший президент США сделал пост в этой соцсети, передает УНН.
Детали
Бывший президент США опубликовал фото ареста в тюрьме в штате Джорджия с подписью "Никогда не сдавайтесь!"
Напомним
Дональда Трампа забанили в Twitter после того, как он покинул пост президента.
Впоследствии Илон Маск, который купил Twitter и переименовал платформу в X, снова открыл учетную запись Трампа на платформе.
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https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023