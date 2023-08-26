После формального ареста рейтинг Трампа вырос - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Популярность Трампа выросла после его формального ареста и обнародования фото из тюрьмы. Согласно опросу, проведенному Reuters и Ipsos, Дональд Трамп увеличивает свое преимущество над другими кандидатами в борьбе за пост кандидата в президенты от Республиканской партии, передает УНН.
Детали
На следующий день после того, как бывший президент был арестован и освобожден под залог в штате Джорджия, 52 процента республиканцев заявили, что предпочитают его как кандидата в президенты. В августе рейтинг был на уровне 47 процентов.
Вторым в списке от республиканцев является Рон ДеСантис, его поддерживают 13 процентов.
Reuters пишет, что в гипотетическом противостоянии между президентом Джо Байденом и Трампом, Трамп набирает 38% против 32% у Байдена. Остальные респонденты сказали, что не уверены, что будут голосовать или выберут кого-то другого.
Напомним
В четверг была обнародована фотография Трампа после того, как его задержали в тюрьме Атланты по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы.
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