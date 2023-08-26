После формального ареста рейтинг Трампа вырос - Reuters

Детали

На следующий день после того, как бывший президент был арестован и освобожден под залог в штате Джорджия, 52 процента республиканцев заявили, что предпочитают его как кандидата в президенты. В августе рейтинг был на уровне 47 процентов.

Вторым в списке от республиканцев является Рон ДеСантис, его поддерживают 13 процентов.

Reuters пишет, что в гипотетическом противостоянии между президентом Джо Байденом и Трампом, Трамп набирает 38% против 32% у Байдена. Остальные респонденты сказали, что не уверены, что будут голосовать или выберут кого-то другого.

Напомним

В четверг была обнародована фотография Трампа после того, как его задержали в тюрьме Атланты по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы.

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