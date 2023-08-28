У США судовий процес над Трампом розпочнеться у березні 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп постане перед судом у березні наступного року у федеральному суді Вашингтона, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Рішення американського судді Тані Чуткан означає, що Трампу, швидше за все, доведеться постати перед судом як мінімум у трьох окремих кримінальних справах у розпал боротьби за висування кандидатури на пост президента від Республіканської партії.
За попередньою інформацією, дату суду у четвертій кримінальній справі поки не призначено.
За даними Reuters, адвокати Трампа наполягали на призначенні дати суду на квітень 2026 року, тобто набагато пізніше від президентських виборів у листопаді 2024 року, стверджуючи, що їм потрібен час, щоб переглянути 12,8 мільйона сторінок доказів, зібраних урядом. Проте суддя відмовила захисту у запропонованій даті.
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Нагадаємо
Трампа звинувачують у чотирьох злочинах, включаючи змову з метою обману уряду США та змову з метою перешкоджання офіційному затвердженню результатів виборів.
Він не визнав себе винним під час явки до суду на початку серпня.