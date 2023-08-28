В США судебный процесс над Трампом начнется в марте 2024 года

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом в марте следующего года в федеральном суде Вашингтона, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Решение американского судьи Тани Чуткан означает, что Трампу, скорее всего, придется предстать перед судом как минимум по трем отдельным уголовным делам в разгар борьбы за выдвижение кандидатуры на пост президента от Республиканской партии.

По предварительной информации, дата суда по четвертому уголовному делу пока не назначена.

По данным Reuters, адвокаты Трампа настаивали на назначении даты суда на апрель 2026 года, то есть намного позже президентских выборов в ноябре 2024 года, утверждая, что им нужно время, чтобы просмотреть 12,8 миллиона страниц доказательств, собранных правительством. Однако судья отказала защите в предложенной дате.

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Напомним

Трампа обвиняют в четырех преступлениях, включая заговор с целью обмана правительства США и заговор с целью препятствования официальному утверждению результатов выборов.

Он не признал себя виновным во время явки в суд в начале августа.

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