Трампа обвиняют в завышении оценки состояния ради лучших условий страхования и кредитов

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В среду генеральный прокурор Нью-Йорка попросил судью штата объявить еще до начала судебного процесса, что экс-президент США Дональд Трамп совершил мошенничество, подав ложные заявления банкирам и страховщикам и завысив свое состояние на сумму до 2,23 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В подаче в суд штата Манхэттен генеральный прокурор Летиция Джеймс заявила, что доказательства в ее гражданском деле свидетельствуют о "неоднократном и постоянном мошенническом использовании" Трампом и его семейным бизнесом ложных и обманчивых финансовых отчетов в период с 2011 по 2021 год.

Джеймс отметила, что завышение стоимости более чем десятка активов на сотни миллионов долларов установило ответственность обвиняемых за мошенничество в соответствии с Исполнительным законом штата.

«Совокупный эффект этих многочисленных обманных схем, направленных на завышение стоимости активов Трампа, а следовательно, и его состояния, является потрясающим, и это лишь верхушка гораздо большего айсберга обмана, который (штат) готов разоблачить в суде», - сказала Джеймс.

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Менее чем через час после подачи Джеймсом заявления адвокаты Трампа и других ответчиков подали собственные документы, стремясь прекратить то, что они назвали "крестовым походом Джеймс против президента Трампа", и закрыть все дело.

Ссылаясь на недавнее решение апелляционного суда, они заявили, что многие транзакции, которые оспаривала Джеймс, произошли слишком давно, чтобы их можно было пересматривать в суде, и что генеральный прокурор не предоставил никаких доказательств того, что остальные транзакции нанесли кому-то ущерб.

«Она пытается стать временным арбитром на рынке, вмешиваясь со своими суждениями в сугубо частные, прибыльные сделки. Зафиксированные доказательства теперь полностью подрывают ее претензии», - заявили адвокаты Трампа.

Джеймс подала иск в сентябре прошлого года, обвинив Трампа во лжи относительно стоимости имущества, в частности его имения Мар-а-Лаго во Флориде и пентхауса в Trump Tower на Манхэттене, а также относительно его собственного состояния.

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Она заявила, что Трамп делал это, чтобы обманным путем получить лучшие условия кредитов и страхования, и что его мошенничество нанесло ущерб честным участникам банковского, страхового рынков и рынка недвижимости.

В заявлении говорится, что состояние Трампа достигло пика в 6,1 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, когда он был президентом США, но составляло бы не более 4,2 миллиарда долларов, если бы он организовал "полноценную профессиональную оценку" своей собственности.

Джеймс заявила, что Трамп должен был оценить свой пентхаус-триплекс в 2016 году в 119,9 миллиона долларов вместо 327 миллионов долларов, а также оценить Мар-а-Лаго в 2018 году в 25,4 миллиона долларов, учитывая его ограниченное использование в качестве социального клуба, вместо 739,5 миллиона долларов.

Генеральный прокурор требует от Трампа, его взрослых сыновей Дональда-младшего и Эрика, компании Trump Organization и других лиц не менее 250 миллионов долларов, а также запретить Трампам вести бизнес в Нью-Йорке. Судебное разбирательство дела судьей Верховного суда штата Артуром Энгороном назначено на 2 октября.

Добавим

Это дело является отдельным от четырех уголовных обвинений, с которыми сталкивается 77-летний Трамп. Трамп, лидер республиканцев в борьбе за пост президента США в 2024 году, отрицает противоправные действия во всех этих делах, называя их частью охоты на ведьм со стороны демократов против него. Джеймс - демократка.

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