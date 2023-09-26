Трампа признали ответственным за мошенничество в гражданском деле Нью-Йорка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во вторник Дональд Трамп и его семейный бизнес были признаны ответственными за мошенничество по гражданскому иску генерального прокурора штата Летиции Джеймс, который обвиняет бывшего президента США в незаконном раздувании его активов и капитала. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене.
Подали в суд на Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его и Trump Organization во лжи в течение десяти лет относительно стоимости активов и его собственного капитала. Ложные показания предоставлялись, чтобы получить лучшие условия банковских займов и страхования.
Она сказала, что Трамп раздул свое состояние на целых 2,23 миллиарда долларов, а по одному показателю – на 3,6 миллиарда долларов на основе годовых финансовых отчетов, предоставленных банкам и страховым компаниям.
Генеральный прокурор заявил, что активы, стоимость которых была завышена, включают поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.
Напомним
В августе генеральный прокурор Нью-Йорка попросил судью штата объявить еще до начала судебного процесса, что экс-президент США Дональд Трамп совершил мошенничество, подав ложные заявления банкирам и страховщикам и завысив свое состояние на сумму до 2,23 миллиарда долларов.
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