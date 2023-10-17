Суд запретил Трампу высказываться о прокурорах и свидетелях по делу о нападении на Капитолий

Детали

Судья заявила, что не позволит Трампу, который не признал себя виновным по делу, “начать досудебную клеветническую кампанию” против людей, причастных к делу, передает агентство.

Приказ судьи запрещает Трампу и его адвокатам по делу совершать нападки лично на специального прокурора Джека Смита, прокуроров, работающих с ним, и работников суда.

По приказу Трампу также запрещено обсуждать потенциальных свидетелей в той мере, в какой это касается их показаний на суде.

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“Ни одному другому уголовно обвиняемому лицу не было бы разрешено это делать, и я не позволю такого и в этом случае”, — отметила судья.

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