Невідомі погрожували підірвали будинок судді, який веде справу проти Трампа

Невідомі погрожували підірвати будинок нью-йоркського судді Артура Енгорона, який веде справу проти колишнього президента США Дональда Трампа, за декілька годин до судового засідання. Про це з посиланням на CNN, передає УНН.

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"Нам відомо, що була загроза вибуху на адресу судді Енгорона", - сказав Аль Бейкер, представник адміністрації суду.

Зазначається, що на це відреагували у поліції округу Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохоронці із загоном вибухотехніків опікуються цим питанням.

Попри погрози, у суді очікують, що Енгорон прибуде на засідання та продовжить розгляд справи проти Трампа.

Доповнення

У CNN також з'ясували, що погроза підірвати будинок, є частиною серії залякувань, яка розпочалась минулої осені.

З 3 жовтня, коли Трамп опублікував у соціальних мережах безпідставне звинувачення на адресу клерка Енгорона, погрози на адресу судді "зросли в геометричній прогресії. Погрози отримував також один із клерків судді.

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Судовий офіцер-капітан у Нью-Йорку, призначений до відділу оцінки судових загроз Департаменту громадської безпеки, підкреслив, щопогрози на адресу судді та його клерка "вважаються серйозними та достовірними".

За його словами, Енгорон отримує від 20 до 30 дзвінків на день на свій особистий мобільний телефон і від 30 до 50 повідомлень щодня на платформах соціальних мереж і дві особисті адреси електронної пошти.

Нагадаємо

Колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у тому, що він подавав неправдиві заяви банкірам і страховикам і завищивши свої статки на суму до 2,23 мільярда доларів.