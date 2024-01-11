Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа
Киев • УНН
Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела
Неизвестные угрожали взорвать дом нью-йоркского судьи Артура Энгорона, который ведет дело против бывшего президента США Дональда Трампа, за несколько часов до судебного заседания. Об этом со ссылкой на CNN, передает УНН.
Детали
"Нам известно, что была угроза взрыва в адрес судьи Энгорона", - сказал Аль Бейкер, представитель администрации суда.
Отмечается, что на это отреагировали в полиции округа Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохранители с отрядом взрывотехников занимаются этим вопросом.
Несмотря на угрозы, в суде ожидают, что Энгорон прибудет на заседание и продолжит рассмотрение дела против Трампа.
Дополнение
В CNN также выяснили, что угроза взорвать дом, является частью серии запугиваний, которая началась прошлой осенью.
С 3 октября, когда Трамп опубликовал в социальных сетях безосновательное обвинение в адрес клерка Энгорона, угрозы в адрес судьи "выросли в геометрической прогрессии. Угрозы получал также один из клерков судьи.
Дональда Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за сообщение с клеветой о сотруднике суда21 октябрь 2023, 00:20 • 230695 просмотров
Судебный офицер-капитан в Нью-Йорке, назначенный в отдел оценки судебных угроз Департамента общественной безопасности, подчеркнул, что угрозы в адрес судьи и его клерка "считаются серьезными и достоверными".
По его словам, Энгорон получает от 20 до 30 звонков в день на свой личный мобильный телефон и от 30 до 50 сообщений ежедневно на платформах социальных сетей и два личных адреса электронной почты.
Напомним,
Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он подавал ложные заявления банкирам и страховщикам и завысил свое состояние на сумму до 2,23 миллиарда долларов.
Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа
Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела.
Зеленский прибыл в Латвию
Президент Украины Зеленский находится в Латвии, после визитов в Эстонию и Литву.
Украина и Эстония будут работать над увеличением производства дронов и артснарядов - Кулеба
Украина и Эстония усилят производство беспилотников и артиллерии, а также договорились о совместных шагах для использования замороженных российских активов.
В Авдеевке в опасности остаются более 1100 жителей - Нацполиция
Четверо погибших, восемь раненых в Авдеевке в результате обстрелов рф с начала года; более 1100 жителей остаются в опасности.
НКРЭКУ утвердил инвестпрограмму "Укрэнерго": более 60% ее средств предполагается на строительство новых объектов в энергосистеме
НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу Укрэнерго на 4,4 млрд грн, направленную на восстановление и усиление энергетической инфраструктуры Украины после атаки. Более 60% - это новое строительство.
Разрушенные жилые дома: в ОВА показали последствия последнего обстрела Херсона
В Херсонской ОГА показали изуродованные дома и дворы горожан, которые были повреждены во время последнего обстрела.
"Евровидение-2024": объявлен порядок выступлений в финале Национального отбора
Определен порядок выступлений в Национальном отборе на Евровидение 2024; финал 3 февраля, жюри и общественность решат, кто поедет от Украины.
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману
Четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", было предъявлено обвинение в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.
Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов
Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.
На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники
Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.