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Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 14:36  •  7571 просмотра

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Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела

Неизвестные угрожали взорвать дом нью-йоркского судьи Артура Энгорона, который ведет дело против бывшего президента США Дональда Трампа, за несколько часов до судебного заседания. Об этом со ссылкой на CNN, передает УНН.

Детали

"Нам известно, что была угроза взрыва в адрес судьи Энгорона", - сказал Аль Бейкер, представитель администрации суда.

Отмечается, что на это отреагировали в полиции округа Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохранители с отрядом взрывотехников занимаются этим вопросом.

Несмотря на угрозы, в суде ожидают, что Энгорон прибудет на заседание и продолжит рассмотрение дела против Трампа.

Дополнение 

В CNN также выяснили, что угроза взорвать дом, является частью серии запугиваний, которая началась прошлой осенью. 

С 3 октября, когда Трамп опубликовал в социальных сетях безосновательное обвинение в адрес клерка Энгорона, угрозы в адрес судьи "выросли в геометрической прогрессии.  Угрозы получал также один из клерков судьи.

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Судебный офицер-капитан в Нью-Йорке, назначенный в отдел оценки судебных угроз Департамента общественной безопасности, подчеркнул, что угрозы в адрес судьи и его клерка "считаются серьезными и достоверными".

По его словам, Энгорон получает от 20 до 30 звонков в день на свой личный мобильный телефон и от 30 до 50 сообщений ежедневно на платформах социальных сетей и два личных адреса электронной почты.

Напомним,

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он подавал ложные заявления банкирам и страховщикам и завысил свое состояние на сумму до 2,23 миллиарда долларов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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