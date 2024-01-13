Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов

Судья Верховного суда Нью-Йорка Роберт Рид обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить The New York Times почти 400 тыс. долларов за судебные издержки после проигранного иска против издания. Об этом передает BBC, пишет УНН.

Детали

Судья заявил, что он определил сумму в 392 638 долларов США после рассмотрения нескольких аспектов, включая "сложность вопросов, представленных в иске", а также репутацию юристов газеты.

Отмечается, что в 2018 году The New York Times опубликовала расследование о том, что бывший президент США участвовал в "сомнительных налоговых схемах".

В ответ Дональд Трамп обвинил трех журналистов, которые написали материал в сотрудничестве с его племянницей Мэри Трамп в "личной вендетте" против него.

Также бывший глава Белого дома подал в суд иск на 100 млн долларов против газеты и своей племянницы, обвинив их в "коварном сговоре" с целью получить его налоговые данные.

В прошлом году судья отклонил этот иск, заявив, что утверждения в иске "не соответствуют конституционному праву".

Дополнение

Издание отмечает, что серия статей о финансовых делах Трампа получила Пулитцеровскую премию.

Напомним

В октябре прошлого года бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на 5000 долларов после того, как его пост с клеветой в социальных сетях о ключевом сотруднике суда неделями оставался на веб-сайте его кампании, хотя судья приказал его удалить.

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