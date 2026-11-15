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США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Джаред Кушнер заявил, что США будут привлекать Европу к диалогу с Россией и готовить новые трехсторонние консультации. Он подчеркнул важность гарантий безопасности и компромиссов.

США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона

Соединённые Штаты планируют сосредоточить дипломатические усилия на организации прямых переговоров между россией и европейскими странами. В то же время Вашингтон готовит повестку дня следующего раунда трёхсторонних консультаций с участием Украины, США и россии. Об этом сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Кушнер подвёл итоги недели, в течение которой возобновились консультации между Украиной, россией и США, а американские представители совершили очередной визит в москву.

По его словам, следующим этапом дипломатических усилий станет привлечение европейских партнёров к непосредственному диалогу с российской стороной.

В центре наших усилий будет прямое взаимодействие между москвой и европейскими партнёрами, а также подготовка повестки дня для следующего раунда трёхсторонних переговоров

– отметил Кушнер.

США заявили о необходимости компромиссов для завершения войны

Американский переговорщик подчеркнул, что достижение прочного мира потребует серьёзных гарантий безопасности для Украины и конкретных послевоенных механизмов, которые снизят риск нового вооружённого конфликта.

По его словам, НАТО останется ключевой основой европейской безопасности. В то же время необходимо разработать дополнительные механизмы, которые позволят предотвращать обострение будущих кризисов.

Кушнер также прокомментировал информацию о требованиях сторон, которая в последнее время появляется в СМИ.

Он отметил, что публично в основном обсуждают максималистские позиции Украины и россии, тогда как за закрытыми дверями переговорщики осознают необходимость взаимных уступок.

Во время наших закрытых переговоров обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы

– заявил Кушнер.

В то же время американский представитель не уточнил, когда именно могут состояться прямые переговоры между москвой и европейскими странами и согласилась ли российская сторона на такой формат.

Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля14.11.26, 07:59 • 21341 просмотр

Степан Гафтко

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