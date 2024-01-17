Спочатку подумай, а потім скажи: Зеленський про заяви Трампа щодо швидкого завершення війни
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський розкритикував заяви Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні, поставивши під сумнів стратегію колишнього президента США.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на заяви експрезидента США Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні і закликав "спочатку думати, а потім - говорити, передає УНН.
Моя позиція, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території... Якщо ми вирішимо не сказати те, що Трамп хоче почути від нас і він припинить нам допомогу? І путін, скажімо, окупує нас через певний період часу. Тоді питання, що буде робити Трамп після цього, якщо після України росія окупує країну НАТО? Тобто він вирішив - якщо дозволити путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться, але цього не буде. путін не зупиниться. Питання, що буде робити Дональд Трамп та США після цього?
За словами Глави держави, це означатиме, що Європа програла та втратила найбільшу й найпотужнішу армію в Європі - Україну.
"Тому спочатку подумай, а потім скажи", - додав Зеленський.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не буде втручатися у вибори в США та не боїться перспектив другого президентства Дональда Трампа.
Трамп заявляв, що разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, тому що "чудово ладнає з путіним".