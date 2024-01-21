Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа

Ніккі Гейлі поставила під сумнів, чи був Трамп "психічно здоровим" після того, як він переплутав її з Ненсі Пелосі на мітингу. Про це пише NBC, передає УНН.

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Мене хвилює, не кажучи нічого принизливого, що коли вам доводиться мати справу з тиском, який чинить на вас як на президента, ми не можемо мати людину, у якої є сумніви щодо того, чи ця людина психічно придатна для роботи

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Критика з боку Гейлі прозвучала після того, як Трамп переплутав її з демократкою Ненсі Пелосі, яка раніше була спікером Палати представників. У п'ятницю Трамп заявив, що саме Гейлі відповідала за безпеку в Конгресі під час штурму 6 січня.

Гейлі вважає, що кандидати старше 75 років повинні пройти тест на перевірку когнітивних здібностей.

Нам потрібні люди на висоті. Чи справді ми хочемо, щоб вони викидали імена та робили помилки, коли їм було 80 років і вони мали справу з Путіним, Сі, Кімом і Північною Кореєю? Ми не можемо так бути