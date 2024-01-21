Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа
Київ • УНН
Дональд Трамп часто звинувачував Джо Байдена в порушенні когнітивних здібностей. Тепер він відчуває смак власних закидів від претендента Республіканської партії Ніккі Гейлі.
Ніккі Гейлі поставила під сумнів, чи був Трамп "психічно здоровим" після того, як він переплутав її з Ненсі Пелосі на мітингу. Про це пише NBC, передає УНН.
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Мене хвилює, не кажучи нічого принизливого, що коли вам доводиться мати справу з тиском, який чинить на вас як на президента, ми не можемо мати людину, у якої є сумніви щодо того, чи ця людина психічно придатна для роботи
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Критика з боку Гейлі прозвучала після того, як Трамп переплутав її з демократкою Ненсі Пелосі, яка раніше була спікером Палати представників. У п'ятницю Трамп заявив, що саме Гейлі відповідала за безпеку в Конгресі під час штурму 6 січня.
Гейлі вважає, що кандидати старше 75 років повинні пройти тест на перевірку когнітивних здібностей.
Нам потрібні люди на висоті. Чи справді ми хочемо, щоб вони викидали імена та робили помилки, коли їм було 80 років і вони мали справу з Путіним, Сі, Кімом і Північною Кореєю? Ми не можемо так бути
Заяви Ніккі Гейлі є одними з найбільш прямої критики гостроти пізнання Трампа сьогодні від одного з його опонентів у передвиборчій кампанії за номінацію. Сам Трамп стверджує, що має видатні когнітивні здібності.
Джонсон "не може повірити", що Трамп покине українців, навпаки очікує подвоєння підтримки20.01.24, 13:56 • 35889 переглядiв