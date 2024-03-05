Колишній президент США Трамп виграв праймеріз республіканців у Північній Дакоті
Київ • УНН
Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Північній Дакоті напередодні голосування у "супервівторок".
Дональд Трамп виграв праймеріз у консервативному штаті Північна Дакота, що дає йому попутний вітер у "супервівторок", коли голосування проходить у трохи більше ніж десяти штатах США.
Про це передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Колишній президент Дональд Трамп посів перше місце за результатами голосування, проведеного на 12 виборчих дільницях, випередивши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі. Цей результат укріплює шанси Трампа на перемогу, які були дещо затьмарені результатами у неділю, коли екс-губернатор Південної Кароліни і кандидат на виборах президента США Ніккі Хейлі здобула свою першу перемогу в кампанії на праймеріз в окрузі Колумбія. Наразі Трамп залишається явним фаворитом у перегонах за президентську номінацію від партії, які зараз перетворилися на дуель з Хейлі.
Нагадаємо
Верховний суд США відмовився вилучити Дональда Трампа з бюлетеня для голосування на праймеріз в Колорадо, дозволивши йому бути включеним до списку кандидатів у супервівторок.
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