Верховний суд США залишив Трампа в бюлетенях для голосування в Колорадо
Київ • УНН
Верховний суд США відмовився вилучити Дональда Трампа з бюлетеня для голосування на праймеріз в Колорадо, дозволивши йому бути включеним до списку кандидатів у супервівторок.
Верховний суд США відхилив рішення про виключення Дональда Трампа з праймеріз у штаті Колорадо. Експрезидент буде включений до виборчих бюлетенів у "супервівторок".
Про це передає УНН із посиланням на телевізійне агентство новин США.
Деталі
Верховний суд США задовольнив апеляцію Трампа на рішення іншого суду, який фактично виключив Трампа з праймеріз у Колорадо через його роль у штурмі Капітолію в січні 2021 року.
Таким чином, згідно з рішенням Верховного суду США колишній президент США Дональд Трамп може взяти участь у президентських праймеріз своєї партії.
Видалення імені Трампа з виборчого бюлетеня в американському штаті Колорадо не було законним, постановив Верховний суд у понеділок, 04 березня.
Нагадаємо
Згідно з опитуванням CBS News, американські виборці більш позитивно ставляться до економіки Трампа, ніж до нинішньої економіки Байдена, що дозволяє Трампу випередити Байдена на національному рівні напередодні проміжних виборів.
Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.