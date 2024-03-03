Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок
Київ • УНН
Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.
Дружина президента США Джилл Байден заявила, що колишній американський лідер Дональд Трамп становить небезпеку для жінок та сімей. Її слова з виступу в Атланті наводить видання The Hill, передає УНН.
Деталі
Він витратив все життя, руйнуючи нас та знецінюючи наше існування. Він знущається з жіночих тіл, не поважає наші досягнення і хвалиться нападами
Дружина Джо Байдена також наголосила на заяві Трампа, яка пролунала напередодні її виступу, в якій він "знов поставив собі в заслугу те, що дозволив таким штатам, як Джорджія, запровадити жорстокі заборони на аборти".
Як далеко він зайде? Ви знаєте відповідь. Він не зупиниться
Екс-президент США неодноразово підтримував заборону абортів. Зокрема, у червні 2022 року він назвав скасування Верховним судом винесеної 49 років тому ухвали про гарантування федеральною владою права на аборт найбільшою "перемогою для життя" цього покоління.
Доповнення
1 березня Джилл Байден запустила кампанію "Жінки за Байдена" напередодні президентських виборів восени 2024 року. У рамках цієї ініціативи перша леді США планує поспілкуватися з жінками-виборцями у Джорджії, Арізоні, Неваді та Вісконсіні.
Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах03.03.24, 04:22 • 27595 переглядiв