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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок

Київ • УНН

 • 31396 перегляди

Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.

Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок

Дружина президента США Джилл Байден заявила, що колишній американський лідер Дональд Трамп становить небезпеку для жінок та сімей. Її слова з виступу в Атланті наводить видання The Hill, передає УНН.

Деталі

Він витратив все життя, руйнуючи нас та знецінюючи наше існування. Він знущається з жіночих тіл, не поважає наші досягнення і хвалиться нападами

сказала Байден, посилаючись на відеозапис на платформі Access Hollywood, де він розповів, як затискав жінок, цілував їх і хапав за інтимні місця.

Дружина Джо Байдена також наголосила на заяві Трампа, яка пролунала напередодні її виступу, в якій він "знов поставив собі в заслугу те, що дозволив таким штатам, як Джорджія, запровадити жорстокі заборони на аборти".

Як далеко він зайде? Ви знаєте відповідь. Він не зупиниться

вважає перша леді США, додавши, що "Дональд Трамп небезпечний для жінок".

Екс-президент США неодноразово підтримував заборону абортів. Зокрема, у червні 2022 року він назвав скасування Верховним судом винесеної 49 років тому ухвали про гарантування федеральною владою права на аборт найбільшою "перемогою для життя" цього покоління.

Доповнення

1 березня Джилл Байден запустила кампанію "Жінки за Байдена" напередодні президентських виборів восени 2024 року. У рамках цієї ініціативи перша леді США планує поспілкуватися з жінками-виборцями у Джорджії, Арізоні, Неваді та Вісконсіні.

Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах03.03.24, 04:22 • 27595 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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