Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8936 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69993 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154851 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151762 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125581 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133900 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85711 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93369 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98972 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89758 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14752 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7856 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9994 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5976 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5004 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151759 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223623 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373167 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309246 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2578 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14763 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31728 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28522 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125580 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах

Київ • УНН

 • 27595 перегляди

Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.

Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах

Дональд Трамп переміг у республіканських кокусах у трьох штатах: Міссурі, Мічигані та Айдахо, обійшовши свою конкурентку, колишнього постпреда США при ООН Ніккі Хейлі. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

На кокусах у Міссурі Трамп отримав 100% голосів.

У Мічигані за нього проголосували 1575 людей, Хейлі обрали 36 виборців. На праймеріз у цьому штаті, які пройшли 27 лютого, Трамп отримав 68% голосів, Хейлі – 27%.

"Очевидно, що Мічіган - країна Трампа", — сказав голова Республіканської партії Мічигана Піт Хукстра.

В Айдахо після підрахунку 77,5% голосів Трамп отримав підтримку 84,6% республіканців, за Хейлі проголосували 13,5% виборців. У цьому штаті кандидат, який одержав більше половини голосів, заручиться підтримкою всіх 32 представників республіканської партії. Праймеріз в Айдахо не проводиться.

До голосувань у цих трьох штатах Трамп заручився підтримкою 122 делегатів . На кокусах, що пройшли 2 березня, вирішувалася доля такої ж кількості голосів. Хейлі одержала підтримку 24 делегатів.

Доповнення

Кокуси – збори прихильників та членів партії. На відміну від праймеріз, які проводять владу штатів перед президентськими виборами в США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їх результатів залежить голосування за кандидата у президенти на з'їзді.

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі02.03.24, 21:47 • 29682 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Вибори 2014
Ніккі Хейлі
Айдахо
Організація Об'єднаних Націй
Мічиган
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59