Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах
Київ • УНН
Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.
Дональд Трамп переміг у республіканських кокусах у трьох штатах: Міссурі, Мічигані та Айдахо, обійшовши свою конкурентку, колишнього постпреда США при ООН Ніккі Хейлі. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
На кокусах у Міссурі Трамп отримав 100% голосів.
У Мічигані за нього проголосували 1575 людей, Хейлі обрали 36 виборців. На праймеріз у цьому штаті, які пройшли 27 лютого, Трамп отримав 68% голосів, Хейлі – 27%.
"Очевидно, що Мічіган - країна Трампа", — сказав голова Республіканської партії Мічигана Піт Хукстра.
В Айдахо після підрахунку 77,5% голосів Трамп отримав підтримку 84,6% республіканців, за Хейлі проголосували 13,5% виборців. У цьому штаті кандидат, який одержав більше половини голосів, заручиться підтримкою всіх 32 представників республіканської партії. Праймеріз в Айдахо не проводиться.
До голосувань у цих трьох штатах Трамп заручився підтримкою 122 делегатів . На кокусах, що пройшли 2 березня, вирішувалася доля такої ж кількості голосів. Хейлі одержала підтримку 24 делегатів.
Доповнення
Кокуси – збори прихильників та членів партії. На відміну від праймеріз, які проводять владу штатів перед президентськими виборами в США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їх результатів залежить голосування за кандидата у президенти на з'їзді.
Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі02.03.24, 21:47 • 29682 перегляди