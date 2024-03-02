Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі
Київ • УНН
Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.
Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах Республіканської партії у штаті Міссурі, повідомляє Associated Press, передає УНН.
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Кокуси використовуються для первинного висунення кандидатів у президенти від політичних партій. Кокуси, поряд із праймеріз, є офіційними заходами, на яких визначаються кандидати у президенти США.
Агентство нагадує, що сьогодні, 2 березня, республіканські кокуси також мають пройти в Айдахо. Наступні кокуси партії мають відбутися 3 березня у Колумбії.
28 лютого Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Мічигані. До цього республіканські кокуси та праймеріз пройшли Айове, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Кароліні, а також на Віргінських островах. Скрізь перемогу здобув Дональд Трамп.
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