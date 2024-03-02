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Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Київ • УНН

 • 29682 перегляди

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах Республіканської партії у штаті Міссурі, повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Кокуси використовуються для первинного висунення кандидатів у президенти від політичних партій. Кокуси, поряд із праймеріз, є офіційними заходами, на яких визначаються кандидати у президенти США.

Агентство нагадує, що сьогодні, 2 березня, республіканські кокуси також мають пройти в Айдахо. Наступні кокуси партії мають відбутися 3 березня у Колумбії.

28 лютого Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Мічигані. До цього республіканські кокуси та праймеріз пройшли Айове, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Кароліні, а також на Віргінських островах. Скрізь перемогу здобув Дональд Трамп.

Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні02.03.24, 13:32 • 32857 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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