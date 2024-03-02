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Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 19:47  •  3924 просмотра

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Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в штате Миссури, сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.

Агентство напоминает, что сегодня, 2 марта, республиканские кокусы также должны пройти в Айдахо. Следующие кокусы партии должны состояться 3 марта в Колумбии.

28 февраля Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Мичигане. До этого республиканские кокусы и праймериз прошли в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Дональд Трамп.

Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине2 марта 2024, 11:32 • 27858 просмотров

Лилия Подоляк

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