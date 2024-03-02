Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури
Киев • УНН
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в штате Миссури, сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.
Агентство напоминает, что сегодня, 2 марта, республиканские кокусы также должны пройти в Айдахо. Следующие кокусы партии должны состояться 3 марта в Колумбии.
28 февраля Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Мичигане. До этого республиканские кокусы и праймериз прошли в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Дональд Трамп.
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Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
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