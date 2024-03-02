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Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине

Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:32  •  13361 просмотра

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп якобы является "единственным серьезным шансом" на мир в Украине, если он снова станет президентом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп - якобы "единственный серьезный шанс" на мир в Украине, если он снова станет президентом. Об этом Орбан сказал на дипломатическом форуме Антальи, передает УНН со ссылкой на Mandiner.

Детали

Орбан подтвердил, что на следующей неделе во Флориде он встретится с Трампом, которого, по его словам, очень уважает.

"Если бы он (Трамп – ред.) был президентом, когда разразилась война в Украине, сегодня войны не было бы, и единственный серьезный шанс на мир – это если он снова станет президентом

- сказал Орбан.

Орбан также заявил, что американцы должны решить, кто будет следующим президентом, но с точки зрения Венгрии и мира возвращение Дональда Трампа было бы, по его словам, более выгодным.

Орбан утверждает, что в полномасштабной войне время "работает на россию".

Кроме того, Орбан порекомендовал психотерапию тем, кто называет его собакой путина.

Дополнение

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде в марте, и этот шаг, вероятно, усилит беспокойство среди союзников США относительно перспективы возвращения бывшего американского президента к власти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитикаНовости Мира
Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні
Orban says Trump is 'the only serious chance' for peace in Ukraine
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Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине

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