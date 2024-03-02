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Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні

Київ • УНН

 • 32857 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп нібито є "єдиним серйозним шансом" на мир в Україні, якщо він знову стане президентом.

Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп - нібито "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні, якщо він знову стане президентом. Про це Орбан сказав на дипломатичному форумі в Антальї, передає УНН з посиланням на Mandiner.

Деталі

Орбан підтвердив, що наступного тижня у Флориді він зустрінеться з Трампом, якого, за його словами, дуже поважає.

"Якби він (Трамп - ред.) був президентом, коли вибухнула війна в Україні, сьогодні війни не було б, і єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він знову стане президентом

- сказав Орбан.

Орбан також заявив, що американці мають вирішити, хто буде наступним президентом, але з погляду Угорщини та світу повернення Дональда Трампа було б, за його словами, вигіднішим.

Орбан стверджує, що в повномасштабній війні час "працює на росію".

Окрім того, Орбан порекомендував психотерапію тим, хто називає його собакою путіна.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді в березні, і цей крок, ймовірно, посилить занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього американського президента до влади.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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