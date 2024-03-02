Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп нібито є "єдиним серйозним шансом" на мир в Україні, якщо він знову стане президентом.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп - нібито "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні, якщо він знову стане президентом. Про це Орбан сказав на дипломатичному форумі в Антальї, передає УНН з посиланням на Mandiner.
Деталі
Орбан підтвердив, що наступного тижня у Флориді він зустрінеться з Трампом, якого, за його словами, дуже поважає.
"Якби він (Трамп - ред.) був президентом, коли вибухнула війна в Україні, сьогодні війни не було б, і єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він знову стане президентом
Орбан також заявив, що американці мають вирішити, хто буде наступним президентом, але з погляду Угорщини та світу повернення Дональда Трампа було б, за його словами, вигіднішим.
Орбан стверджує, що в повномасштабній війні час "працює на росію".
Окрім того, Орбан порекомендував психотерапію тим, хто називає його собакою путіна.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді в березні, і цей крок, ймовірно, посилить занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього американського президента до влади.