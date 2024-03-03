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Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 02:22  •  11107 просмотра

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Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Дональд Трамп победил в республиканских кокусах в трех штатах: Миссури, Мичигане и Айдахо, обойдя свою конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

На кокусах в Миссури Трамп получил 100% голосов.

В Мичигане за него проголосовали 1575 человек, Хейли выбрали 36 избирателей. На праймериз в этом штате, которые прошли 27 февраля, Трамп получил 68% голосов, Хейли - 27%.

"Очевидно, что Мичиган - страна Трампа", - сказал председатель Республиканской партии Мичигана Пит Хукстра.

В Айдахо после подсчета 77,5% голосов Трамп получил поддержку 84,6% республиканцев, за Хейли проголосовали 13,5% избирателей. В этом штате кандидат, получивший более половины голосов, заручится поддержкой всех 32 представителей республиканской партии. Праймериз в Айдахо не проводится.

До голосований в этих трех штатах Трамп заручился поддержкой 122 делегатов. На кокусах, прошедших 2 марта, решалась судьба такого же количества голосов. Хейли получила поддержку 24 делегатов.

Дополнение

Кокусы - собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат. От их результатов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.

Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури2 марта 2024, 19:47 • 21913 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Выборы 2014
nikki-kheiliНикки Хейли
aidakhoАйдахо
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
michiganМичиган
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах
Trump wins in three states
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