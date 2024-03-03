Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин
Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.
В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь
Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.
Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО
Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.
Трамп победил на голосованиях в трех штатах
Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня
Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.
В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии
Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.
В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку
Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.
ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление
Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.
Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне сообщений о взрывах в Крыму.