Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Жена президента США Джилл Байден заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин и семей. Ее слова из выступления в Атланте приводит издание The Hill, передает УНН.

Детали

Он потратил всю жизнь, разрушая нас и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями сказала Байден, ссылаясь на видеозапись на платформе Access Hollywood, где он рассказал, как зажимал женщин, целовал их и хватал за интимные места.

Жена Джо Байдена также отметила заявление Трампа, прозвучавшее накануне ее выступления, в котором он "вновь поставил себе в заслугу то, что позволил таким штатам, как Джорджия, ввести жестокие запреты на аборты".

Как далеко он зайдет? Вы знаете ответ. Он не остановится считает первая леди США, добавив, что "Дональд Трамп опасен для женщин".

Экс-президент США неоднократно поддерживал запрет абортов. В частности, в июне 2022 года он назвал отмену Верховным судом вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт самой большой "победой для жизни" этого поколения.

Дополнение

1 марта Джилл Байден запустила кампанию "Женщины за Байдена" накануне президентских выборов осенью 2024 года. В рамках этой инициативы первая леди США планирует пообщаться с женщинами-избирателями в Джорджии, Аризоне, Неваде и Висконсине.

Трамп победил на голосованиях в трех штатах