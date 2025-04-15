Під час традиційної зустрічі у Білому домі Меланія Трамп не вручила подарунок Джилл Байден, на відміну від 2017 року. Подружжя Трампів і Байденів обмінялися привітаннями та рукостисканнями.
Обраний президент Трамп і чинний президент Байден покинули Білий дім після 35-хвилинної зустрічі. Політичні опоненти вирушили до Капітолія в одному лімузині згідно з традицією.
Джо Байден опублікував фото з дружиною Джилл у Білому домі перед передачею влади. Перед інавгурацією президентське подружжя прийме Дональда і Меланію Трамп на чай.
Обраний президент США Дональд Трамп з дружиною відвідують службу в церкві Св. Іоанна перед інавгурацією. Після богослужіння заплановано зустріч подружжя Трампів з чинним президентом Байденом та першою леді у Білому домі.
Онука президента США Наомі Байден народила хлопчика вагою 4,6 кг в Лос-Анджелесі. Малюка назвали Вільям Бреннон Ніл IV, а президентське подружжя вже відвідало новонародженого в лікарні.
Держдепартамент США оприлюднив декларацію подарунків родині Байденів від світових лідерів. Найдорожчим виявився діамант вартістю $20 тис від прем'єра Індії, а від Зеленського - колаж за $2,4 тис.
Джо Байден та перша леді спостерігатимуть за результатами виборів з резиденції разом з помічниками. Опитування показують рівну підтримку Трампа і Гарріс у ключових штатах.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. У зустрічі також взяли участь дружини лідерів - Олена Зеленська та Джил Байден.
Президент Байден не буде присутній на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Перша леді Джилл Байден і другий джентльмен Дуглас Емхофф очолять делегації США на церемоніях відкриття та закриття відповідно.
Байден вагається між прийняттям потенційних наслідків свого поганого виступу на дебатах і відкиданням будь-якої думки про вихід з президентських перегонів 2024 року на тлі закликів до змін у його кампанії з боку членів сім'ї.
Пекін відправить нову пару гігантських панд на ім'я Бао Лі та Цін Бао до Вашингтонського національного зоопарку в США в межах 10-річної угоди, що ознаменує нову еру "дипломатії панд" між двома наддержавами.
У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.
Верховний суд США відмовився вилучити Дональда Трампа з бюлетеня для голосування на праймеріз в Колорадо, дозволивши йому бути включеним до списку кандидатів у супервівторок.
Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.
Автомобіль зіткнувся з припаркованим позашляховиком у кортежі президента Джо Байдена біля його передвиборчого офісу у Вілмінгтоні; президент і перша леді в безпеці.