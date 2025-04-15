Джилл Байден

Байден вагається між згодою та непокорою на тлі закликів до змін після поразки на дебатах

Байден вагається між прийняттям потенційних наслідків свого поганого виступу на дебатах і відкиданням будь-якої думки про вихід з президентських перегонів 2024 року на тлі закликів до змін у його кампанії з боку членів сім'ї.