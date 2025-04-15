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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20752 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76900 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Можливо зневажає? Меланія Трамп не привезла подарунок для Джилл Байден

Під час традиційної зустрічі у Білому домі Меланія Трамп не вручила подарунок Джилл Байден, на відміну від 2017 року. Подружжя Трампів і Байденів обмінялися привітаннями та рукостисканнями.

Новини Світу • 20 січня, 17:06 • 29321 перегляди

Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом

Обраний президент Трамп і чинний президент Байден покинули Білий дім після 35-хвилинної зустрічі. Політичні опоненти вирушили до Капітолія в одному лімузині згідно з традицією.

Політика • 20 січня, 15:58 • 35685 перегляди

Ще одне селфі на дорогу: Байден зробив фото з дружиною перед тим, як піти з посади президента США

Джо Байден опублікував фото з дружиною Джилл у Білому домі перед передачею влади. Перед інавгурацією президентське подружжя прийме Дональда і Меланію Трамп на чай.

Новини Світу • 20 січня, 14:46 • 23227 перегляди

День інавгурації: Трампи і Венси відправилися на церковну службу

Обраний президент США Дональд Трамп з дружиною відвідують службу в церкві Св. Іоанна перед інавгурацією. Після богослужіння заплановано зустріч подружжя Трампів з чинним президентом Байденом та першою леді у Білому домі.

Новини Світу • 20 січня, 13:56 • 22364 перегляди

Президент США Байден став прадідусем

Онука президента США Наомі Байден народила хлопчика вагою 4,6 кг в Лос-Анджелесі. Малюка назвали Вільям Бреннон Ніл IV, а президентське подружжя вже відвідало новонародженого в лікарні.

Суспільство • 9 січня, 03:46 • 108329 перегляди

Колаж від Зеленського вартістю 2,400 тисяч доларів: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків

Держдепартамент США оприлюднив декларацію подарунків родині Байденів від світових лідерів. Найдорожчим виявився діамант вартістю $20 тис від прем'єра Індії, а від Зеленського - колаж за $2,4 тис.

Політика • 3 січня, 03:33 • 121894 перегляди

Байден спостерігатиме за виборами свого наступника з резиденції у Білому домі

Джо Байден та перша леді спостерігатимуть за результатами виборів з резиденції разом з помічниками. Опитування показують рівну підтримку Трампа і Гарріс у ключових штатах.

Новини Світу • 5 листопада, 16:53 • 19770 перегляди

У США подружжя Зеленських зустрілось з Байденом та його дружиною

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. У зустрічі також взяли участь дружини лідерів - Олена Зеленська та Джил Байден.

Політика • 26 вересня, 16:04 • 18327 перегляди

Байден не поїде на Олімпіаду до Парижа: хто очолить делегацію США на церемонії відкриття

Президент Байден не буде присутній на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Перша леді Джилл Байден і другий джентльмен Дуглас Емхофф очолять делегації США на церемоніях відкриття та закриття відповідно.

Новини Світу • 12 липня, 14:27 • 20152 перегляди

Байден вагається між згодою та непокорою на тлі закликів до змін після поразки на дебатах

Байден вагається між прийняттям потенційних наслідків свого поганого виступу на дебатах і відкиданням будь-якої думки про вихід з президентських перегонів 2024 року на тлі закликів до змін у його кампанії з боку членів сім'ї.

Новини Світу • 4 липня, 06:48 • 15983 перегляди

"Дипломатія панд" повертається: Китай відправляє двох ведмедів до Вашингтона

Пекін відправить нову пару гігантських панд на ім'я Бао Лі та Цін Бао до Вашингтонського національного зоопарку в США в межах 10-річної угоди, що ознаменує нову еру "дипломатії панд" між двома наддержавами.

Новини Світу • 29 травня, 14:05 • 20358 перегляди

Байден та його дружина заробили торік $620 тисяч

У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.

Економіка • 16 квітня, 02:35 • 27529 перегляди

Верховний суд США залишив Трампа в бюлетенях для голосування в Колорадо

Верховний суд США відмовився вилучити Дональда Трампа з бюлетеня для голосування на праймеріз в Колорадо, дозволивши йому бути включеним до списку кандидатів у супервівторок.

Новини Світу • 4 березня, 15:40 • 22738 перегляди

Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок

Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.

Новини Світу • 3 березня, 03:30 • 31396 перегляди

Автомобіль врізався в кортеж президента Джо Байдена

Автомобіль зіткнувся з припаркованим позашляховиком у кортежі президента Джо Байдена біля його передвиборчого офісу у Вілмінгтоні; президент і перша леді в безпеці.

Політика • 18 грудня, 03:30 • 102668 перегляди