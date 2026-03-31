Байдени усиновили двох чорних лабрадорів, врятованих із притулку

Колишній президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден усиновили двох чорних цуценят лабрадора – Бу та Скаута. Про це 30 березня повідомила організація Humane Animal Partners, яка допомогла підібрати собак для родини Байденів, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними організації, цуценят врятували з переповненого притулку в штаті Теннессі, після чого їх передали до Делаверу. Спочатку собак звали Лінда та Рокі, вони є братом і сестрою.

У Humane Animal Partners повідомили, що підібрали тварин після того, як дізналися про зацікавленість Байденів у двох чорних лабрадорах. Перед офіційним усиновленням цуценята певний час перебували у них вдома на пробній основі.

Яких собак Байдени мали раніше

Під час перебування в Білому домі Байдени були відомі своїми німецькими вівчарками. Однак двох із них – Мейджора та Коммандера – згодом вивели з Білого дому після інцидентів з укусами.

Раніше Джилл Байден також заявляла, що після завершення президентства вони не планували повертати цих собак у свій дім. Ще один їхній пес, німецька вівчарка Чамп, помер у 2021 році у віці 13 років.

