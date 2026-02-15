Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами

Колишній президент США Барак Обама вперше висловився про расистське відео, яке опублікував чинний президент Дональд Трамп. У цьому відео Обама та його дружина Мішель були зображені у вигляді мавп, передає УНН із посиланням на Bild.

В інтерв'ю подкастеру Брайану Тайлеру Коену Обама поскаржився на відсутність "сорому" та "пристойності" у політиці. На його думку, більшість громадян США сприймають таку поведінку як "глибоко тривожну".

"У соціальних мережах та на телебаченні відбувається своєрідне клоунське шоу. Здається, у людей більше немає ніякого сорому з приводу того, що раніше вважалося наявністю пристойності, почуття порядності та поваги до посади, чи не так? Це втрачено", - сказав Обама, не називаючи Трампа на ім'я.

Демократ передбачив, що подібна поведінка Трампа завдасть шкоди республіканцям на проміжних виборах до Конгресу у листопаді: "Зрештою, відповідь прийде від американського народу".

Нагадаємо

Образливе відео було опубліковано 5 лютого в акаунті Трампа у Truth Social. У ньому йшлося про ймовірні докази маніпуляцій на президентських виборах 2020 року, які Трамп програв Джо Байдену. Наприкінці відео на короткий час з'являються голови Мішель і Барака Обами, що сміються, на тілах мавп: перший афроамериканський президент в історії США та його дружина танцюють на тлі джунглів.

Трамп опублікував відео з подружжям Обам у вигляді приматів і видалив його після критики

Цей ролик викликав хвилю обурення навіть серед однопартійців президента США. Білий дім видалив відео та заявив, що співробітник адміністрації "по помилці опублікував" цей матеріал. Трамп стверджував, що він "дивився лише першу частину і не все відео". Він не захотів вибачатися і сказав: "Я не припустився помилки".