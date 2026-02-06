Трамп опублікував відео з подружжям Обам у вигляді приматів і видалив його після критики
Київ • УНН
Дональд Трамп опублікував у Truth Social відео, де Барак та Мішель Обами зображені як дикі примати. Публікацію було видалено, але вона викликала критику.
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social відео з колишнім президентом Бараком Обамою та його дружиною Мішель, зображеними у вигляді диких приматів. Згодом публікацію було видалено. Відео викликало критику з боку демократів і частини республіканців. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп розмістив пост пізно ввечері у четвер, коли в Європі була ніч. У ролику Барак і Мішель Обами були показані в образі мавп. Також у відео в образі тварин з’являлися інші відомі демократи, зокрема колишня держсекретарка Гілларі Клінтон і чинний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, а попередній президент США Джо Байдена у цьому відео жував банан.
До того, як президент США видалив відео, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт встигла висловитися на його захист.
Припиніть це фальшиве обурення і розкажіть про щось, що дійсно важливе для американської громадськості
Вона також пояснила, що у відео використовувалися меми, де Дональда Трампа зобразили як короля джунглів, а демократів як персонажів мультфільму "Король-лев".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп відмовився продовжити ядерний договір СНО-III, назвавши його "погано узгодженою угодою". Він заявив, що США зосереджені на створенні нового, модернізованого договору.