Трамп опублікував відео з подружжям Обам у вигляді приматів і видалив його після критики

Ексклюзив
16:55 • 6708 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11979 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 12637 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 11836 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15399 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 11422 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24177 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17360 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20017 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65140 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15396 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24174 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65135 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Пекін
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Bild

Трамп опублікував відео з подружжям Обам у вигляді приматів і видалив його після критики

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Дональд Трамп опублікував у Truth Social відео, де Барак та Мішель Обами зображені як дикі примати. Публікацію було видалено, але вона викликала критику.

Трамп опублікував відео з подружжям Обам у вигляді приматів і видалив його після критики

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social відео з колишнім президентом Бараком Обамою та його дружиною Мішель, зображеними у вигляді диких приматів. Згодом публікацію було видалено. Відео викликало критику з боку демократів і частини республіканців. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп розмістив пост  пізно ввечері у четвер, коли в Європі була ніч. У ролику Барак і Мішель Обами були показані в образі мавп. Також у відео в образі тварин з’являлися інші відомі демократи, зокрема колишня держсекретарка Гілларі Клінтон і чинний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, а попередній президент США Джо Байдена у цьому відео жував банан.

До того, як президент США видалив відео, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт встигла висловитися на його захист.

Припиніть це фальшиве обурення і розкажіть про щось, що дійсно важливе для американської громадськості 

- заявила Лівітт на брифінгу у Білому домі.

Вона також пояснила, що у відео використовувалися меми, де Дональда Трампа зобразили як короля джунглів, а демократів як персонажів мультфільму "Король-лев".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відмовився продовжити ядерний договір СНО-III, назвавши його "погано узгодженою угодою". Він заявив, що США зосереджені на створенні нового, модернізованого договору.

Алла Кіосак

Новини Світу
Ядерна зброя
Тварини
Соціальна мережа
Truth Social
Гілларі Клінтон
Білий дім
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден