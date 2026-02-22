Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління
Окупанти інтегрували mesh-модеми в дрони "Молнія" після успішних випробувань на "Герберах" та "Шахедах". Це дозволяє дронам передавати сигнал один через одного, збільшуючи дальність зв'язку та стійкість до перешкод.
Окупанти масштабували використання технології mesh-модемів, інтегрувавши їх у конструкцію дронів літакового типу "Молнія". Раніше це рішення успішно випробували на приманках "Гербера" та далекобійних "Шахедах", що свідчить про системну роботу ворога над об’єднанням різних типів БпЛА в уніфіковану мережу управління. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Ворог робить по-хитрому і дублює mesh-модем аналоговим відеопрогравачем з метою заплутати операторів українських засобів радіоелектронної боротьби. Росіяни працюють системно, здійснюючи уніфікацію обладнання і об’єднуючи весь сегмент управління дронами в єдину мережу
На відміну від важких безпілотників, для "Молнії" росіяни використовують компактніші модеми з двома каналами потужністю по 5 Ватт, що працюють у діапазоні 1300–1500 МГц.
Встановлення такого обладнання дозволяє дронам передавати сигнал один через одного, збільшуючи дальність зв'язку та стійкість до перешкод. Використання аналогового відеосигналу як "приманки" для українських засобів РЕБ є додатковим рівнем захисту, який має маскувати основний цифровий канал управління.
Перспективи створення глобальної мережі роботизованих комплексів
Військові експерти наголошують, що успішне масштабування mesh-технологій на дрони-камікадзе типу "Куб" та "Молнія" є лише етапом у реалізації масштабнішого плану. Наступним кроком противника може стати підключення до цієї ж мережі наземних роботизованих платформ.
Така інтеграція дозволить росіянам координувати дії повітряних та наземних засобів у режимі реального часу, створюючи серйозні виклики для українських систем радіоелектронної протидії на полі бою.
