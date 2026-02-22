$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 7166 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 12547 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 28571 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 26695 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33583 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32864 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27298 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24033 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27724 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Окупанти інтегрували mesh-модеми в дрони "Молнія" після успішних випробувань на "Герберах" та "Шахедах". Це дозволяє дронам передавати сигнал один через одного, збільшуючи дальність зв'язку та стійкість до перешкод.

Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління

Окупанти масштабували використання технології mesh-модемів, інтегрувавши їх у конструкцію дронів літакового типу "Молнія". Раніше це рішення успішно випробували на приманках "Гербера" та далекобійних "Шахедах", що свідчить про системну роботу ворога над об’єднанням різних типів БпЛА в уніфіковану мережу управління. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Ворог робить по-хитрому і дублює mesh-модем аналоговим відеопрогравачем з метою заплутати операторів українських засобів радіоелектронної боротьби. Росіяни працюють системно, здійснюючи уніфікацію обладнання і об’єднуючи весь сегмент управління дронами в єдину мережу

– повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

На відміну від важких безпілотників, для "Молнії" росіяни використовують компактніші модеми з двома каналами потужністю по 5 Ватт, що працюють у діапазоні 1300–1500 МГц.

росія інтегрує термінали Starlink у нові ударні безпілотники для обходу РЕБ17.01.26, 04:21 • 5754 перегляди

Встановлення такого обладнання дозволяє дронам передавати сигнал один через одного, збільшуючи дальність зв'язку та стійкість до перешкод. Використання аналогового відеосигналу як "приманки" для українських засобів РЕБ є додатковим рівнем захисту, який має маскувати основний цифровий канал управління.

Перспективи створення глобальної мережі роботизованих комплексів

Військові експерти наголошують, що успішне масштабування mesh-технологій на дрони-камікадзе типу "Куб" та "Молнія" є лише етапом у реалізації масштабнішого плану. Наступним кроком противника може стати підключення до цієї ж мережі наземних роботизованих платформ.

Така інтеграція дозволить росіянам координувати дії повітряних та наземних засобів у режимі реального часу, створюючи серйозні виклики для українських систем радіоелектронної протидії на полі бою.

росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР22.12.25, 10:30 • 3934 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології