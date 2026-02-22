Войска РФ устанавливают mesh-модемы на ударные беспилотники "Молния" для создания единой сети управления
Киев • УНН
Оккупанты интегрировали mesh-модемы в дроны "Молния" после успешных испытаний на "Герберах" и "Шахедах". Это позволяет дронам передавать сигнал друг через друга, увеличивая дальность связи и устойчивость к помехам.
Оккупанты масштабировали использование технологии mesh-модемов, интегрировав их в конструкцию дронов самолетного типа "Молния". Ранее это решение успешно испытали на приманках "Гербера" и дальнобойных "Шахедах", что свидетельствует о системной работе врага над объединением различных типов БпЛА в унифицированную сеть управления. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Враг поступает хитро и дублирует mesh-модем аналоговым видеопроигрывателем с целью запутать операторов украинских средств радиоэлектронной борьбы. Россияне работают системно, осуществляя унификацию оборудования и объединяя весь сегмент управления дронами в единую сеть
В отличие от тяжелых беспилотников, для "Молнии" россияне используют более компактные модемы с двумя каналами мощностью по 5 Ватт, работающие в диапазоне 1300–1500 МГц.
Установка такого оборудования позволяет дронам передавать сигнал друг через друга, увеличивая дальность связи и устойчивость к помехам. Использование аналогового видеосигнала в качестве "приманки" для украинских средств РЭБ является дополнительным уровнем защиты, который должен маскировать основной цифровой канал управления.
Перспективы создания глобальной сети роботизированных комплексов
Военные эксперты отмечают, что успешное масштабирование mesh-технологий на дроны-камикадзе типа "Куб" и "Молния" является лишь этапом в реализации более масштабного плана. Следующим шагом противника может стать подключение к этой же сети наземных роботизированных платформ.
Такая интеграция позволит россиянам координировать действия воздушных и наземных средств в режиме реального времени, создавая серьезные вызовы для украинских систем радиоэлектронного противодействия на поле боя.
