Войска РФ устанавливают mesh-модемы на ударные беспилотники "Молния" для создания единой сети управления

00:48 • 1870 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 6154 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 12139 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 28162 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 26386 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33478 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32796 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27262 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24008 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27692 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
На газоперерабатывающем заводе в самарской области рф прогремели взрывы
21 февраля, 15:59 • 4366 просмотра
Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и Турцией
21 февраля, 16:25 • 6128 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
21 февраля, 16:35 • 16478 просмотра
россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области
21 февраля, 17:00 • 4630 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших
22:57 • 7250 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
20 февраля, 13:32 • 50602 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
20 февраля, 11:49 • 59874 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71584 просмотра
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71584 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
19 февраля, 14:22 • 85511 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 123369 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Львов
Сумская область
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
21 февраля, 15:47 • 21325 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
21 февраля, 08:33 • 25518 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
21 февраля, 07:37 • 27094 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
20 февраля, 20:02 • 19442 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
20 февраля, 19:21 • 22084 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
ТикТок
Facebook

Войска РФ устанавливают mesh-модемы на ударные беспилотники "Молния" для создания единой сети управления

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Оккупанты интегрировали mesh-модемы в дроны "Молния" после успешных испытаний на "Герберах" и "Шахедах". Это позволяет дронам передавать сигнал друг через друга, увеличивая дальность связи и устойчивость к помехам.

Войска РФ устанавливают mesh-модемы на ударные беспилотники "Молния" для создания единой сети управления

Оккупанты масштабировали использование технологии mesh-модемов, интегрировав их в конструкцию дронов самолетного типа "Молния". Ранее это решение успешно испытали на приманках "Гербера" и дальнобойных "Шахедах", что свидетельствует о системной работе врага над объединением различных типов БпЛА в унифицированную сеть управления. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Враг поступает хитро и дублирует mesh-модем аналоговым видеопроигрывателем с целью запутать операторов украинских средств радиоэлектронной борьбы. Россияне работают системно, осуществляя унификацию оборудования и объединяя весь сегмент управления дронами в единую сеть

– сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

В отличие от тяжелых беспилотников, для "Молнии" россияне используют более компактные модемы с двумя каналами мощностью по 5 Ватт, работающие в диапазоне 1300–1500 МГц.

Россия интегрирует терминалы Starlink в новые ударные беспилотники для обхода РЭБ17.01.26, 04:21 • 5754 просмотра

Установка такого оборудования позволяет дронам передавать сигнал друг через друга, увеличивая дальность связи и устойчивость к помехам. Использование аналогового видеосигнала в качестве "приманки" для украинских средств РЭБ является дополнительным уровнем защиты, который должен маскировать основной цифровой канал управления.

Перспективы создания глобальной сети роботизированных комплексов

Военные эксперты отмечают, что успешное масштабирование mesh-технологий на дроны-камикадзе типа "Куб" и "Молния" является лишь этапом в реализации более масштабного плана. Следующим шагом противника может стать подключение к этой же сети наземных роботизированных платформ.

Такая интеграция позволит россиянам координировать действия воздушных и наземных средств в режиме реального времени, создавая серьезные вызовы для украинских систем радиоэлектронного противодействия на поле боя.

россия адаптировала FPV-дрон "Молния" для разведки, установив Starlink и камеру - ГУР22.12.25, 10:30 • 3934 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии