07:25 • 5904 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 18985 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 32758 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 36897 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 44248 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 40361 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 49753 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72906 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 89447 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45955 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 126682 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 95103 просмотра
россия адаптировала FPV-дрон "Молния" для разведки, установив Starlink и камеру - ГУР

Киев • УНН

 • 842 просмотра

российские разработчики адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, интегрировав микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и китайский Mini PC F8. Новая версия "Молния-2Р" оснащена камерой SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и Starlink для передачи данных.

россия адаптировала FPV-дрон "Молния" для разведки, установив Starlink и камеру - ГУР
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

россияне адаптировали FPV-дрон "молния" для воздушной разведки - они установили Starlink и камеру с трехосной стабилизацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Подробная информация об адаптации ударного дрона опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions". Речь идет об интерактивной схеме, составляющих и электронных компонентах.

В настоящее время зафиксирована новая адаптация этого БПЛА - "молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Как отметили в ГУР, для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Помимо курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки. Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink

- говорится в сообщении ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о поражении российских истребителей Су-30 и Су-27 в липецке в ночь на 21 декабря. Разведчики обнародовали видео и детали уникальной операции.

Евгений Устименко

