россия адаптировала FPV-дрон "Молния" для разведки, установив Starlink и камеру - ГУР
Киев • УНН
российские разработчики адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, интегрировав микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и китайский Mini PC F8. Новая версия "Молния-2Р" оснащена камерой SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и Starlink для передачи данных.
россияне адаптировали FPV-дрон "молния" для воздушной разведки - они установили Starlink и камеру с трехосной стабилизацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
Подробная информация об адаптации ударного дрона опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions". Речь идет об интерактивной схеме, составляющих и электронных компонентах.
В настоящее время зафиксирована новая адаптация этого БПЛА - "молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Как отметили в ГУР, для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.
Помимо курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки. Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о поражении российских истребителей Су-30 и Су-27 в липецке в ночь на 21 декабря. Разведчики обнародовали видео и детали уникальной операции.