росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР

Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 17656 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 31507 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 35722 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 43271 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 39834 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 49215 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72733 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 88284 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45870 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 12986 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 11049 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 16903 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 19154 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 16341 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 31867 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 54508 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 88284 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 125523 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 94036 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сергій Лисак
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Житомирська область
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 1964 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 2066 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 21751 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 23187 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 35147 перегляди
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм
Соціальна мережа

росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР

Київ • УНН

 • 34 перегляди

російські розробники адаптували FPV-дрон "Молнія" для повітряної розвідки, інтегрувавши мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5 та китайський Mini PC F8. Нова версія "Молнія-2Р" оснащена камерою SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом та Starlink для передачі даних.

росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

росіяни адаптували FPV-дрон "молнія" для повітряної розвідки - вони встановили Starlink і камеру з тривісною стабілізацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Детальна інформація щодо адаптації ударного дрона опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions". Йдеться про інтерактивну схему, складові та електронні компоненти.

Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БПЛА - "молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Як зазначили в ГУР, для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування. Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink

- йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ураження російських винищувачів Су-30 та Су-27 в ліпецьку у ніч на 21 грудня. Розвідники оприлюднили відео та деталі унікальної операції.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Бренд
Війна в Україні
Starlink
Су-27
Су-30
Головне управління розвідки Міністерства оборони України