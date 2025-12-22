росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР
Київ • УНН
російські розробники адаптували FPV-дрон "Молнія" для повітряної розвідки, інтегрувавши мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5 та китайський Mini PC F8. Нова версія "Молнія-2Р" оснащена камерою SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом та Starlink для передачі даних.
росіяни адаптували FPV-дрон "молнія" для повітряної розвідки - вони встановили Starlink і камеру з тривісною стабілізацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Детальна інформація щодо адаптації ударного дрона опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions". Йдеться про інтерактивну схему, складові та електронні компоненти.
Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БПЛА - "молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Як зазначили в ГУР, для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.
Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування. Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink
Нагадаємо
