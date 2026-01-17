$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 1496 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 10737 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 15430 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19645 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18917 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35876 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31854 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27843 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25793 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25074 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Россия интегрирует терминалы Starlink в новые ударные беспилотники для обхода РЭБ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

Россия интегрирует терминалы Starlink в новые ударные беспилотники для обхода РЭБ

Украинские специалисты обнаружили спутниковый терминал "Starlink" на борту сбитого российского беспилотника одностороннего действия БМ-35. По словам эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова (позывной "Вспышка"), это первый подтвержденный случай использования такого типа связи для дистанционного управления этой моделью БПЛА, пишет УНН.

Детали

Интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Враг направил на Киев реактивные дроны, все цели сбиты - Воздушные силы14.01.26, 17:44 • 3271 просмотр

Поскольку сигнал идет непосредственно от спутника, наземные системы глушения не могут прервать канал управления, что обеспечивает высокую точность поражения цели под прямым контролем оператора с территории РФ.

Масштабирование и новые разработки

Ранее терминалы спутниковой связи замечали только на дронах серии "Молния", однако специалисты предупреждают: появление "Шахедов" со "Starlink" – это вопрос считанных дней. Также сообщается о подготовке к развертыванию российского беспилотника-перехватчика "Герань-4".

СБС перехватили вражеский "шахед" из ПЗРК: показали видео04.01.26, 22:07 • 4228 просмотров

Оснащенный ракетами класса "воздух-воздух", он также будет использовать спутниковое управление для охоты на воздушные цели в условиях сложного радиоэлектронного фона.

Каналы поставок и реакция Киева

По данным аналитиков, Россия наладила масштабные закупки оборудования через подставные фирмы в ОАЭ, Сингапуре и Малайзии. Украина неоднократно подчеркивала необходимость более строгого контроля за использованием коммерческих западных технологий, которые Москва адаптирует для военных нужд. Использование спутниковых каналов в беспилотниках ознаменовало новый этап эскалации в технологической войне, что требует немедленного поиска контрмер. 

Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР11.01.26, 10:57 • 10534 просмотра

Степан Гафтко

