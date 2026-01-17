Россия интегрирует терминалы Starlink в новые ударные беспилотники для обхода РЭБ
Украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.
Украинские специалисты обнаружили спутниковый терминал "Starlink" на борту сбитого российского беспилотника одностороннего действия БМ-35. По словам эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова (позывной "Вспышка"), это первый подтвержденный случай использования такого типа связи для дистанционного управления этой моделью БПЛА, пишет УНН.
Детали
Интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.
Поскольку сигнал идет непосредственно от спутника, наземные системы глушения не могут прервать канал управления, что обеспечивает высокую точность поражения цели под прямым контролем оператора с территории РФ.
Масштабирование и новые разработки
Ранее терминалы спутниковой связи замечали только на дронах серии "Молния", однако специалисты предупреждают: появление "Шахедов" со "Starlink" – это вопрос считанных дней. Также сообщается о подготовке к развертыванию российского беспилотника-перехватчика "Герань-4".
Оснащенный ракетами класса "воздух-воздух", он также будет использовать спутниковое управление для охоты на воздушные цели в условиях сложного радиоэлектронного фона.
Каналы поставок и реакция Киева
По данным аналитиков, Россия наладила масштабные закупки оборудования через подставные фирмы в ОАЭ, Сингапуре и Малайзии. Украина неоднократно подчеркивала необходимость более строгого контроля за использованием коммерческих западных технологий, которые Москва адаптирует для военных нужд. Использование спутниковых каналов в беспилотниках ознаменовало новый этап эскалации в технологической войне, что требует немедленного поиска контрмер.
