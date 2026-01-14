$43.180.08
14:56 • 1390 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 3628 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 5530 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 8218 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 8576 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12649 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8858 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10557 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5540 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10079 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
публикации
Эксклюзивы
Враг направил на Киев реактивные дроны, все цели сбиты - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Сегодня с 07:00 до 17:00 враг атаковал Киев реактивными БПЛА. Воздушные силы сбили десять из десяти беспилотников в Киевской и Черниговской областях.

Враг направил на Киев реактивные дроны, все цели сбиты - Воздушные силы

Враг сегодня пытался атаковать Киев реактивными дронами. Как сообщили в Воздушных силах, для противодействия дронам привлекли авиацию, все цели сбили, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, сегодня в период с 07.00 по 17.00 враг активизировал воздушные атаки в направлении города Киев, применяя реактивные БпЛА.

К уничтожению и противодействию вражеским реактивным дронам привлечены все необходимые средства, в том числе авиация. По состоянию на 17.00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях 

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что после изучения обломков специалисты предположительно выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку.

Впрочем, атака продолжается, на юге от столицы Украины фиксируются привычные шахеды или же БпЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу 

- резюмировали в Воздушных силах.

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Черниговская область
Шахед-136
Киев