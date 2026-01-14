Враг направил на Киев реактивные дроны, все цели сбиты - Воздушные силы
Киев • УНН
Сегодня с 07:00 до 17:00 враг атаковал Киев реактивными БПЛА. Воздушные силы сбили десять из десяти беспилотников в Киевской и Черниговской областях.
Враг сегодня пытался атаковать Киев реактивными дронами. Как сообщили в Воздушных силах, для противодействия дронам привлекли авиацию, все цели сбили, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Воздушных силах, сегодня в период с 07.00 по 17.00 враг активизировал воздушные атаки в направлении города Киев, применяя реактивные БпЛА.
К уничтожению и противодействию вражеским реактивным дронам привлечены все необходимые средства, в том числе авиация. По состоянию на 17.00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях
В Воздушных силах добавили, что после изучения обломков специалисты предположительно выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку.
Впрочем, атака продолжается, на юге от столицы Украины фиксируются привычные шахеды или же БпЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу
