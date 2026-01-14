Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:56 • 1752 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 4414 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 6284 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 8948 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 9164 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 13079 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 9082 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10612 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5564 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10100 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 13729 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 31438 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 19378 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 15327 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 15426 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 13080 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 15988 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 31971 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 47582 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 61218 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 23068 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 57758 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 50523 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 55256 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 56639 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Fox News

Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Сьогодні з 07:00 до 17:00 ворог атакував Київ реактивними БпЛА. Повітряні сили збили десять із десяти безпілотників у Київській та Чернігівській областях.

Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили

Ворог сьогодні намагався атакувати Київ реактивними дронами. Як повідомили у Повітряних силах, для протидії дронам залучили авіацію, всі цілі збили, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Повітряних силах, сьогодні у період з 07.00 по 17.00 ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА.

До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях 

- йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.

Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу 

- резюмували у Повітряних силах.

Один з 3 балістичних "Іскандерів" і 89 зі 113 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною14.01.26, 08:19 • 3550 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернігівська область
Шахед-136
Київ