Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили

Ворог сьогодні намагався атакувати Київ реактивними дронами. Як повідомили у Повітряних силах, для протидії дронам залучили авіацію, всі цілі збили, передає УНН.

Як повідомили у Повітряних силах, сьогодні у період з 07.00 по 17.00 ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА.

До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях

У Повітряних силах додали, що після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.

Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу