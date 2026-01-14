Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили
Київ • УНН
Сьогодні з 07:00 до 17:00 ворог атакував Київ реактивними БпЛА. Повітряні сили збили десять із десяти безпілотників у Київській та Чернігівській областях.
Ворог сьогодні намагався атакувати Київ реактивними дронами. Як повідомили у Повітряних силах, для протидії дронам залучили авіацію, всі цілі збили, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Повітряних силах, сьогодні у період з 07.00 по 17.00 ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА.
До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях
У Повітряних силах додали, що після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.
Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу
