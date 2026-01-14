$43.260.18
13 января, 19:36
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзивы
Один из 3 баллистических "Искандеров" и 89 из 113 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

Киев • УНН

 • 610 просмотра

россия ночью совершила атаку на Украину, использовав 3 баллистические ракеты и 113 ударных БпЛА. Силами ПВО сбита одна ракета и 89 беспилотников.

Один из 3 баллистических "Искандеров" и 89 из 113 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

россия ночью ударила по Украине 3 баллистическими ракетами и 113 дронами, сбита или подавлена одна ракета и 89 беспилотников, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 января (с 18:30 13 января) враг атаковал 3 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской обл. - рф и 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны. Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Генштаб: за сутки российские войска потеряли почти 1000 солдат и 1074 БПЛА14.01.26, 07:30 • 1352 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина