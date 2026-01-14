Один из 3 баллистических "Искандеров" и 89 из 113 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

россия ночью ударила по Украине 3 баллистическими ракетами и 113 дронами, сбита или подавлена одна ракета и 89 беспилотников, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 января (с 18:30 13 января) враг атаковал 3 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской обл. - рф и 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны. Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях