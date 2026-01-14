Генштаб: за сутки российские войска потеряли почти 1000 солдат и 1074 БПЛА

$43.260.18
50.530.38
ukenru
13 января, 19:36 • 20004 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 24642 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 23820 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 26685 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 39774 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 25746 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 29169 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35154 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50778 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38510 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0.9м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана13 января, 20:34 • 11446 просмотра
Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"13 января, 20:53 • 10589 просмотра
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13 января, 21:39 • 10851 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 7472 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 12603 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 20008 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 39782 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 36308 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 69543 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 64668 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 14695 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 49912 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 43520 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 48543 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 50155 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Генштаб: за сутки российские войска потеряли почти 1000 солдат и 1074 БПЛА

Киев • УНН

 • 812 просмотра

За сутки 13 января российские войска потеряли 990 солдат, 8 крылатых ракет и 1074 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.26 составляют 1221940 человек.

Генштаб: за сутки российские войска потеряли почти 1000 солдат и 1074 БПЛА

За сутки 13 января российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат, 8 крылатых ракет и 1074 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1221940 (+990) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11560 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23902 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 36098 (+74)
          • РСЗО ‒ 1603 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1275 (+5)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 106428 (+1074)
                    • крылатые ракеты ‒ 4163 (+8)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74119 (+232)
                            • специальная техника ‒ 4042 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%

                              1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 51160 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина