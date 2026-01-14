Генштаб: за сутки российские войска потеряли почти 1000 солдат и 1074 БПЛА
Киев • УНН
За сутки 13 января российские войска потеряли 990 солдат, 8 крылатых ракет и 1074 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.26 составляют 1221940 человек.
За сутки 13 января российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат, 8 крылатых ракет и 1074 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1221940 (+990) человек ликвидировано
- танков ‒ 11560 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23902 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 36098 (+74)
- РСЗО ‒ 1603 (+3)
- средства ПВО ‒ 1275 (+5)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 106428 (+1074)
- крылатые ракеты ‒ 4163 (+8)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74119 (+232)
- специальная техника ‒ 4042 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 51160 просмотров