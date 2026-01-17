росія інтегрує термінали Starlink у нові ударні безпілотники для обходу РЕБ
Київ • УНН
Українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.
Українські фахівці виявили супутниковий термінал "Starlink" на борту збитого російського безпілотника односторонньої дії БМ–35. За словами експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова (позивний "Спалах"), це перший підтверджений випадок використання такого типу зв'язку для дистанційного керування цією моделлю БПЛА, пише УНН.
Деталі
Інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.
Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили14.01.26, 17:44 • 3271 перегляд
Оскільки сигнал іде безпосередньо від супутника, наземні системи глушіння не можуть перервати канал керування, що забезпечує високу точність ураження цілі під прямим контролем оператора з території рф.
Масштабування та нові розробки
Раніше термінали супутникового зв'язку помічали лише на дронах серії "Молнія", проте фахівці попереджають: поява "Шахедів" зі "Starlink" – це питання лічених днів. Також повідомляється про підготовку до розгортання російського безпілотника–перехоплювача "Герань-4".
СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео04.01.26, 22:07 • 4228 переглядiв
Оснащений ракетами класу "повітря–повітря", він також використовуватиме супутникове керування для полювання на повітряні цілі в умовах складного радіоелектронного фону.
Канали постачання та реакція Києва
За даними аналітиків, росія налагодила масштабні закупівлі обладнання через підставні фірми в ОАЕ, Сінгапурі та Малайзії. Україна неодноразово наголошувала на необхідності суворішого контролю за використанням комерційних західних технологій, які москва адаптує для військових потреб. Використання супутникових каналів у безпілотниках ознаменувало новий етап ескалації в технологічній війні, що потребує негайного пошуку контрзаходів.
Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР11.01.26, 10:57 • 10534 перегляди