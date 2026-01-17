$43.180.08
росія інтегрує термінали Starlink у нові ударні безпілотники для обходу РЕБ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

росія інтегрує термінали Starlink у нові ударні безпілотники для обходу РЕБ

Українські фахівці виявили супутниковий термінал "Starlink" на борту збитого російського безпілотника односторонньої дії БМ–35. За словами експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова (позивний "Спалах"), це перший підтверджений випадок використання такого типу зв'язку для дистанційного керування цією моделлю БПЛА, пише УНН.

Деталі

Інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили14.01.26, 17:44 • 3271 перегляд

Оскільки сигнал іде безпосередньо від супутника, наземні системи глушіння не можуть перервати канал керування, що забезпечує високу точність ураження цілі під прямим контролем оператора з території рф.

Масштабування та нові розробки

Раніше термінали супутникового зв'язку помічали лише на дронах серії "Молнія", проте фахівці попереджають: поява "Шахедів" зі "Starlink" – це питання лічених днів. Також повідомляється про підготовку до розгортання російського безпілотника–перехоплювача "Герань-4".

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео04.01.26, 22:07 • 4228 переглядiв

Оснащений ракетами класу "повітря–повітря", він також використовуватиме супутникове керування для полювання на повітряні цілі в умовах складного радіоелектронного фону.

Канали постачання та реакція Києва

За даними аналітиків, росія налагодила масштабні закупівлі обладнання через підставні фірми в ОАЕ, Сінгапурі та Малайзії. Україна неодноразово наголошувала на необхідності суворішого контролю за використанням комерційних західних технологій, які москва адаптує для військових потреб. Використання супутникових каналів у безпілотниках ознаменувало новий етап ескалації в технологічній війні, що потребує негайного пошуку контрзаходів. 

Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР11.01.26, 10:57 • 10534 перегляди

Степан Гафтко

