Трамп відхилив пропозицію путіна щодо продовження ядерного договору СНО-III

Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 32483 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 36526 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 29843 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 43482 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79871 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32432 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30480 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23253 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15916 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15351 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 32485 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79873 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 73983 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 103934 перегляди
Трамп відхилив пропозицію путіна щодо продовження ядерного договору СНО-III

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент США Дональд Трамп відмовився продовжити ядерний договір СНО-III, назвавши його "погано узгодженою угодою". Він заявив, що США зосереджені на створенні нового, модернізованого договору.

Трамп відхилив пропозицію путіна щодо продовження ядерного договору СНО-III

Президент США Дональд Трамп офіційно відхилив ініціативу володимира путіна про добровільне продовження обмежень на розгортання стратегічних ядерних озброєнь ще на один рік. Американський лідер заявив, що замість підтримки старої угоди, Вашингтон має зосередитися на створенні докорінно нового та модернізованого договору, який би відповідав сучасним викликам безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Свою позицію Трамп висловив 5 лютого на платформі Truth Social. Він назвав "Новий СНО-3" (New START) "погано узгодженою угодою", яку росія грубо порушує. Це твердження ґрунтується на рішенні кремля від 2023 року припинити взаємні інспекції на ядерних об'єктах. Трамп наголосив, що ядерні експерти США вже працюють над вдосконаленим документом, який має стати довгостроковим фундаментом стабільності.

Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф05.02.26, 21:30 • 3970 переглядiв

Відмова США стала прямою відповіддю на пропозицію путіна дотримуватися лімітів 2010 року - не більше 1550 боєголовок на 700 системах доставки (ракетах, підводних човнах та літаках). Опоненти чинного договору в США стверджують, що пакт застарів, оскільки він не враховує стрімке зростання ядерного потенціалу Китаю та обмежує можливості Пентагону щодо стримування одночасно двох потужних супротивників.

Перспективи нових переговорів та ризики ескалації

Попри відмову від продовження старої угоди, Білий дім сигналізує про готовність до подальшого діалогу. Речниця адміністрації Каролін Лівітт підтвердила, що США продовжуватимуть переговори з москвою, але на нових умовах. Своєю чергою, речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія залишається відкритою до дискусій, якщо Вашингтон продемонструє конструктивний підхід.

Прихильники контролю над озброєннями та представники ООН висловлюють занепокоєння, що остаточне припинення дії СНО-III може спровокувати неконтрольовану гонку ядерних озброєнь, подібну до часів Холодної війни.

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ05.02.26, 16:48 • 3116 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Пентагон
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки