Трамп відхилив пропозицію путіна щодо продовження ядерного договору СНО-III

Президент США Дональд Трамп відмовився продовжити ядерний договір СНО-III, назвавши його "погано узгодженою угодою". Він заявив, що США зосереджені на створенні нового, модернізованого договору.
Президент США Дональд Трамп офіційно відхилив ініціативу володимира путіна про добровільне продовження обмежень на розгортання стратегічних ядерних озброєнь ще на один рік. Американський лідер заявив, що замість підтримки старої угоди, Вашингтон має зосередитися на створенні докорінно нового та модернізованого договору, який би відповідав сучасним викликам безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Свою позицію Трамп висловив 5 лютого на платформі Truth Social. Він назвав "Новий СНО-3" (New START) "погано узгодженою угодою", яку росія грубо порушує. Це твердження ґрунтується на рішенні кремля від 2023 року припинити взаємні інспекції на ядерних об'єктах. Трамп наголосив, що ядерні експерти США вже працюють над вдосконаленим документом, який має стати довгостроковим фундаментом стабільності.
Відмова США стала прямою відповіддю на пропозицію путіна дотримуватися лімітів 2010 року - не більше 1550 боєголовок на 700 системах доставки (ракетах, підводних човнах та літаках). Опоненти чинного договору в США стверджують, що пакт застарів, оскільки він не враховує стрімке зростання ядерного потенціалу Китаю та обмежує можливості Пентагону щодо стримування одночасно двох потужних супротивників.
Перспективи нових переговорів та ризики ескалації
Попри відмову від продовження старої угоди, Білий дім сигналізує про готовність до подальшого діалогу. Речниця адміністрації Каролін Лівітт підтвердила, що США продовжуватимуть переговори з москвою, але на нових умовах. Своєю чергою, речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія залишається відкритою до дискусій, якщо Вашингтон продемонструє конструктивний підхід.
Прихильники контролю над озброєннями та представники ООН висловлюють занепокоєння, що остаточне припинення дії СНО-III може спровокувати неконтрольовану гонку ядерних озброєнь, подібну до часів Холодної війни.
